El FK Bodø/Glimt está a un solo obstáculo de una nueva temporada en la fase de liga de la Champions League. Los noruegos, tras el empate 3-3 ante Union Saint-Gilloise de la semana pasada, fueron demasiado fuertes para los belgas en la vuelta al imponerse por 3-2. En la prórroga, Andreas Helmersen marcó el gol decisivo. Bodø se medirá en los play-offs al NEC, que más tarde en la noche acabó con Olympiakos.

El partido de ida de la semana pasada ya prometía mucho espectáculo para la vuelta. Union remontó en dos ocasiones una desventaja y en el minuto 88 incluso se puso por delante, antes de que Odin Bjørtuft estableciera el 3-3 definitivo en el 91.

El central, por supuesto, también fue titular en el Aspmyra Stadion, donde los aficionados no vieron goles en la primera mitad. La nota negativa para los locales fue la lesión de Jostein Gundersen, que tuvo que dejar su sitio al veterano Haitam Aleesami (35).

Unos cinco minutos después del descanso, Bodø golpeó. Jens Petter Hauge controló con clase un centro complicado y encontró espacio para Ole Blomberg, que desde la frontal del área marcó un golazo con un disparo que entró tras pegar en el larguero: 1-0.

Diez minutos después, los belgas firmaron el empate, que no fue menos bonito. Darius Olaru asistió a Guilherme Smith, que se metió hacia dentro a gran velocidad y encontró la escuadra con un derechazo demoledor: 1-1.

Después volvió a ser el turno de Bodø para agitar la red. Tras una bonita jugada noruega, Blomberg se topó de cerca con el guardameta Vic Chambaere, que, sin embargo, no pudo hacer nada ante el rechace de Hauge: 2-1.

Como la semana pasada, el tramo final por encima del círculo polar ártico también fue para no olvidarlo. En el minuto 88, Mohammed Fuseini sembró el desconcierto en la grada con un disparo alto y con rosca: 2-2.

Los visitantes forzaron la prórroga, pero la arrancaron con un hombre menos. En el séptimo minuto del tiempo añadido, Kamiel Van De Perre vio su segunda tarjeta amarilla por una entrada tardía sobre Hauge.

En la prórroga, los diez bruselenses resistieron con mérito durante mucho tiempo, pero cuando apenas quedaban unos minutos en el reloj, su sueño de la Champions League se hizo añicos. Massiré Sylla disparó el balón justo delante de la línea de gol contra la cara del muy afortunado Helmersen: 3-2.