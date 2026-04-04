¡El Betis solo permitirá que Amrabat se incorpore a la selección marroquí en un único caso!

La directiva del Real Betis está actuando con rapidez para decidir el futuro del astro marroquí Sofiane Amrabat, cuya cesión por parte del Fenerbahçe turco finaliza el próximo mes de junio, fecha que determinará si el jugador permanece en Andalucía o emprende una nueva aventura.

Según informa el diario español «AS», el Betis ha situado el caso de Amrabat como una de sus principales prioridades antes del inicio del mercado de fichajes de verano, ya que el club tiene la intención de presentar una oferta oficial para comprar su contrato de forma definitiva al Fenerbahçe, después de que el jugador haya demostrado su valía como uno de los pilares fundamentales de la plantilla.

La directiva del Betis considera que Amrabat se ha convertido en el líder de facto dentro del vestuario, gracias a su fuerte personalidad y a su clara influencia sobre sus compañeros, lo que ha llevado al club a estar decidido a retenerlo a cualquier precio.

Sin embargo, el factor decisivo para acelerar las negociaciones es la proximidad del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ya que la directiva teme que el buen rendimiento del jugador con la selección de Marruecos en el torneo provoque un aumento considerable de su valor de mercado, lo que dificultaría aún más su fichaje más adelante.

Los informes indican que el Betis no tiene intención de permitir que Amrabat se marche para incorporarse a la concentración de los «Leones del Atlas» de cara al Mundial, salvo que se haya completado totalmente la operación de compra.

El club ya se ha puesto en contacto directamente con el jugador y su agente, y ha obtenido un acuerdo preliminar para seguir adelante con las negociaciones con el Fenerbahçe.

Fuentes cercanas al club andaluz confirman que el anuncio oficial del fichaje podría producirse en los próximos días, siempre que se alcance un acuerdo definitivo sobre los detalles económicos, para que el Real Betis se asegure la continuidad de una de sus principales estrellas antes de que el Mundial se la lleve.