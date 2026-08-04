Los movimientos del Real Betis se aceleran en los últimos días del mercado de fichajes, con el club andaluz buscando reordenar sus prioridades de acuerdo con las necesidades del entrenador Manuel Pellegrini para la nueva temporada.

El sitio marroquí Hesport recogió del diario Mundo Deportivo que el Betis decidió cerrar el expediente del fichaje definitivo de Amrabat tras el final de su cesión desde el Fenerbahçe turco, pese al convencimiento del técnico Manuel Pellegrini sobre sus cualidades, debido a la insistencia del club turco en obtener una compensación económica elevada, además del alto salario que percibe el centrocampista marroquí.

Esta decisión llevó a la directiva del club español a cambiar de rumbo y fichar al centrocampista uruguayo Facundo Bernal (21 años) por 9,5 millones de euros, después de que el joven jugador se ganara la confianza de Pellegrini y ofreciera buenos rendimientos durante la pretemporada.

Lee también: A pesar de la tentadora oferta, la estrella de Marruecos golpea al Espérance

Al mismo tiempo, el Betis continúa buscando un nuevo delantero, ante la limitación de sus opciones ofensivas al colombiano Cucho Hernández, y también trabaja en recuperar a Dani Ceballos, aunque la conclusión de la operación sigue supeditada a liberar espacio en el tope salarial mediante la salida de alguno de sus jugadores, como Giovani Lo Celso o Nelson Deossa, además del visto bueno de Pellegrini.

El diario añadió que el mercado de fichajes del Betis podría vivir otros movimientos si algunos de sus jugadores se marchan durante las próximas semanas, encabezados por el defensa Natan y el extremo marroquí Abde Ezzalzouli, que sigue despertando el interés de varios clubes, lo que podría dar a la directiva margen para cerrar nuevas operaciones antes del cierre del mercado.

Lee también: A la espera de la decisión de Flick, la web oficial del Barcelona genera dudas sobre el nuevo fichaje