«El beso de la vida»... Las instrucciones presidenciales ponen fin a la crisis de «los terrenos de Zamalek»

El Ministerio de Juventud y Deportes ha anunciado hoy miércoles el fin de la crisis sobre el terreno del club Zamalek en la zona de 6 de Octubre, tras instrucciones de los líderes políticos.

El Ministerio de Vivienda había retirado el terreno original, por lo que la directiva y los jugadores del club pidieron ayuda al presidente Abdel Fattah al-Sisi.

El Ministerio indicó que las instrucciones presidenciales exigen agilizar los trámites para asignar al Zamalek un terreno en una zona privilegiada de dicha ciudad, siempre que el club presente un proyecto integral —técnico, financiero y jurídico— para su aprovechamiento.

Esta medida se adopta dentro del interés estatal por potenciar el papel de los clubes deportivos populares en la promoción de valores humanos, la formación social y la detección de talentos.

El ministro de Juventud y Deportes, Jawhar Nabil, destacó la colaboración entre las instituciones estatales y el club para alcanzar la mejor solución.

Aseguró que la elección se hizo tras estudios técnicos y de planificación integrados, en coordinación con todas las partes, para optimizar el proyecto y atender las necesidades de socios y aficionados.

Carta de agradecimiento del Zamalek al presidente Al-Sisi

La junta directiva del Zamalek, liderada por Hussein Labib, envió una carta de agradecimiento al presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, por mediar en la resolución de la crisis del terreno.

El club emitió un comunicado en el que, en nombre de sus miembros y seguidores, agradece al presidente Abdel Fattah Al-Sisi presidente de la República, por sus generosas instrucciones, que han contribuido a alcanzar una solución definitiva a la crisis de la sede del club en la ciudad del 6 de octubre, y por la asignación de un terreno privilegiado para la construcción de la nueva sede, lo que permite hacer realidad las aspiraciones de la afición y los socios del club tras largos años de espera por este proyecto vital».

La Junta Directiva del Zamalek agradece los esfuerzos coordinados de las instituciones estatales, especialmente el Ministerio de Juventud y Deportes, el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Juventud y Deportes de la Cámara de Diputados, cuya coordinación fue clave para estudiar las opciones y alcanzar una solución que beneficie al público y asegure un futuro sostenible para el club».

La Junta valora este generoso apoyo y reitera que el modelo propuesto no se limita a resolver la crisis actual, Además, el terreno asignado, por sus características estratégicas y ubicación privilegiada, ofrece mayores rendimientos económicos e inversores, tal como revelan los estudios técnicos y económicos del club, que buscan maximizar los activos, añadir valor a socios y afición y asegurar la sostenibilidad financiera.

Además, esta decisión muestra la conciencia del Estado egipcio sobre la importancia de los clubes deportivos como instituciones sociales y de desarrollo que contribuyen a la formación del ciudadano, al apoyo a la juventud, al fortalecimiento de la cohesión social y a la provisión de un entorno deportivo, cultural y de servicios digno.

Por último, reitera su compromiso de completar el proyecto a tiempo y con los más altos estándares, para cumplir las expectativas de socios y aficionados y reforzar el prestigio del Zamalek como uno de los principales complejos deportivos de Egipto y la región. Que Dios proteja a Egipto y a su pueblo, y guíe a sus sabios dirigentes hacia el bien, el progreso y la prosperidad».

La directiva del Zamalek reafirmó su postura sobre el terreno de 6 de octubre y, debido a la crisis, devolvió 800 millones de libras a inversores que ya habían firmado contratos sobre ese terreno.