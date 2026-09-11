El Besiktas logró este viernes una victoria bastante cómoda ante el Erzurumspor. En su propio estadio, el conjunto de Estambul se impuso por 3-0, gracias a los goles de Emirhan Topçu, Leandro Trossard e Ilhan Fakili. El Besiktas ha arrancado bien en la Süper Lig, con doce puntos en cinco partidos, y es líder provisional.

El Besiktas, donde los exjugadores de la Eredivisie Orkun Kökçü y Václav Cerný fueron titulares, se adelantó tras algo más de veinte minutos de juego. Topçu cabeceó con enorme potencia un excelente saque de esquina de Kökçü: 1-0.

Al filo de la media hora, Trossard marcó su primer gol con la camiseta del Besiktas. El belga, llegado desde el Arsenal, tiró una pared con Oh Hyeon-gyu, continuó su carrera y empujó al fondo de la red el centro del surcoreano: 2-0.

Tras el descanso, a Trossard le anularon su segundo gol por fuera de juego, pero en la recta final los aficionados acabaron viendo un tercer tanto. Michael Murillo encontró a Fakili, que definió de cerca para hacer el 3-0.

Ernest Poku entró en el minuto 83 en el Besiktas, que ahora ya puede centrarse por completo en el jueves. Entonces, Las Águilas Negras jugarán en casa su partido inaugural de la Europa League contra el Olympique de Marsella.







