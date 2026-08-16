El Besiktas ha arrancado con fuerza su nueva temporada en la Süper Lig. Las Águilas Negras fueron demasiado fuertes en casa para el Eyüpspor y se impusieron por 1-0. Václav Cerný fue, igual que entre semana en la Europa League contra el Hradec Králové, el héroe del partido al firmar el único gol del encuentro.

La Süper Lig ya había dejado varias sorpresas mayúsculas en esta primera jornada. El Galatasaray no pasó el viernes del 2-2 en casa ante el Çorum FK, mientras que el Fenerbahçe incluso perdió un día después en el campo del Gençlerbirligi por 2-1.

Tampoco ganó el Trabzonspor de André Onana y Mohamed Salah (1-1 en el campo del Kasimpasa), por lo que el Besiktas tenía una oportunidad inmediata de aprovecharlo, con Cerný, Orkun Kökçü y Leandro Trossard, entre otros, en el once inicial.

El Besiktas fue superior en la primera mitad y se adelantó con todo merecimiento en el minuto 25. Junior Olaitan filtró un delicioso pase al espacio para Cerný y el checo definió al primer palo para hacer el 1-0.

El exjugador, entre otros, del Ajax y del FC Twente estuvo cerca de su segundo gol tras el descanso, de no ser porque su remate se estrelló en el poste.

El Besiktas recibió poco después otro regalo cuando el Eyüpspor se quedó con diez jugadores. El centrocampista David Costa vio su segunda tarjeta amarilla.

Con diez contra once, el Eyüpspor ya no pudo dar la sorpresa ante el Besiktas, que ahora ya puede centrar su atención en el jueves. Entonces le espera, en Estambul, el partido de ida del playoff de la Europa League contra el Kauno Zalgiris.



