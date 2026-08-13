El Besiktas se ha clasificado para la ronda de play-off de la Europa League a costa del Hradec Králové. Las Águilas Negras ganaron la vuelta en Estambul, al igual que el partido de ida en Chequia (0-1), por la mínima: 1-0.

En el Besiktas, el entrenador Vincenzo Italiano dio cabida a dos ex de la Eredivisie en su once inicial: Orkun Kökçü y Václav Cerný. Milot Rashica, en cambio, comenzó en el banquillo, al igual que el fichaje estrella Leandro Trossard.

Los checos necesitaban marcar al menos una vez para forzar la prórroga. Por medio de Vladimir Darida y Filip Cihak también generaron peligro en varias ocasiones, pero el gol no llegó.

Cinco minutos antes del descanso, además, los visitantes cayeron en la afiladísima trampa turca. Junior Olaitan lanzó a Cerný, que superó por velocidad a su marcador directo y, tras una impresionante carrera, definió al primer palo: 1-0.

También después del descanso, el Hradec hizo todo lo posible por volver a meterse en el partido. Sin embargo, Ondrej Mihálik y Jakub Uhrincat tampoco lograron acertar.

En el Besiktas, que también generó lo suficiente, Trossard entró al campo tras el descanso. El belga, llegado desde el Arsenal, hizo así su debut y recibió una gran ovación de la afición del Besiktas.

El Besiktas se medirá en los play-offs al Kauno Zalgiris. Los lituanos eliminaron al KÍ Klaksvík en la fase previa de la Liga de Campeones, pero después fueron barridos por el Dinamo Zagreb (5-0, 1-2).