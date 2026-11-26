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El Besiktas sumó el jueves tres puntos importantes en la Europa League. El club turco venció por 2-1 al Hapoel Beer Sheva israelí en Batumi, Georgia, y ocupa ahora la séptima posición.

Al acabar el partido, apenas se hablará de lo ocurrido sobre el terreno de juego. Por motivos de seguridad, la UEFA decidió que se disputara en Georgia en lugar de Estambul, para gran disgusto del Besiktas y de otros clubes turcos.

Tras sonar el himno de la Europa League, el protocolo habitual es que los jugadores se den la mano, pero el Besiktas se negó a hacerlo.

La postura tampoco cambió durante el encuentro entre los capitanes. Orkun Kökçü, excapitán del Feyenoord, se marchó directamente después de cumplir los trámites con el árbitro Morten Krogh.

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El partido nunca terminó de coger ritmo, en gran medida por el caos en las gradas y fuera del estadio. Krogh interrumpió el encuentro, aunque finalmente permitió que se reanudara.

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En el tiempo añadido de la primera parte, el Besiktas debió adelantarse por medio de Kökçü. El jugador de Haarlem vio cómo el portero Marco Wolff detenía su lanzamiento de penalti, dirigido a la esquina inferior derecha.

Tras el descanso sí llegaron los goles al Batumi Arena. A falta de un cuarto de hora, el suplente Junior Olaitan fue el protagonista. Tras un centro de Kassoum Ouattara, el balón cayó con algo de fortuna a los pies de Olaitan, que remató con contundencia.

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Dusan Vlahovic pareció marcar el 2-0 poco después, pero estaba en fuera de juego. En el minuto 90, el Besiktas sí amplió su ventaja al contraataque. Kökçü hizo una pared con Vlahovic y definió con delicadeza con la derecha.

El Hapoel aún dio emoción al tramo final con un gol de Javon East en el tiempo añadido, pero ya no logró sacar un resultado positivo. Hasta ahora, el Hapoel ha sumado un punto: solo el Ararat-Armenia, que todavía no ha puntuado, lo está haciendo peor en la Europa League.