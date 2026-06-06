El Beşiktaş ficha a un exitoso entrenador italiano de la Serie A

El Besiktas ha presentado a Vincenzo Italiano como nuevo entrenador. El italiano, procedente del Bolonia, firma hasta 2028.

Su llegada no sorprende: el club anunció el viernes negociaciones avanzadas y este sábado lo presentó.

El técnico, nacido en Alemania, dirigirá por primera vez fuera de Italia tras impresionar con el Bolonia en las dos últimas temporadas.

Llegó al club de la Serie A en 2024 tras la salida de Thiago Motta. En su primera temporada acabó noveno, cerca de Europa, y conquistó la Coppa Italia tras 51 años de sequía.

La temporada pasada el Bolonia acabó octavo en la Serie A y, en la Europa League, eliminó al SK Brann y al AS Roma antes de caer en cuartos ante el futuro campeón, el Aston Villa.

En mayo se confirmó su salida, y aunque sonó para el Nápoles, optó por el Beşiktaş con el objetivo de pelearle el título al Galatasaray y al Fenerbache.

Bologna ya anunció a su sucesor: Domenico Tedesco, quien dirigía al Fenerbaçhe turco y firmó hasta 2028 con opción a un año más.