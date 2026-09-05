El Besiktas asesta un golpe al Fenerbahçe en la Süper Lig: Dusan Vlahovic, de nuevo el héroe

El Besiktas convirtió este sábado en victoria el gran duelo turco ante el Fenerbahçe. Las Águilas Negras remontaron una desventaja provocada por Milan Skriniar para imponerse por 1-2 en el estadio Sükrü Saracoglu. Ridvan Yilmaz y Dusan Vlahovic fueron los héroes del Besiktas, que suma nueve puntos tras cuatro partidos. El Fenerbahçe encaja ya su segunda derrota de la temporada y ha reunido seis puntos en cuatro encuentros.

El Fenerbahçe, donde entre otros Nathan Aké recibió un puesto en el once inicial, se adelantó a mitad de la primera parte. Un saque de banda acabó directamente en el área del Besiktas, donde Emmanuel Agbadou tuvo problemas con el balón. Skriniar lo aprovechó al máximo: 1-0.

El Fenerbahçe no pudo disfrutar demasiado tiempo de la ventaja. Leandro Trossard vio la carrera al espacio de Ridvan Yilmaz y asistió al turco con un pase filtrado brillante. Yilmaz definió después a la perfección con ayuda del palo: 1-1.

Al filo del descanso, Vlahovic creyó hacer el 1-2 cuando, a pase de Trossard, soltó un disparo demoledor tras darse la vuelta. Sin embargo, el arbitraje apreció una falta no del todo clara en la acción del serbio.

Tras el descanso, otra excelente desmarque también dio el 1-2 al Besiktas. Orkun Kökçü escapó de la atención de la defensa del Fenerbahçe y cedió al lado para Vlahovic, que con la izquierda marcó su cuarto gol en sus últimos tres partidos: 1-2.

Vlahovic pudo haber sentenciado el partido cuando se desmarcó con calidad y se quedó cara a cara con Ederson. El portero salió de su portería justo a tiempo y detuvo el intento de Vlahovic.

El Besiktas supo conservar con mérito la ventaja y ahora puede centrarse en el próximo viernes, cuando recibirá la visita del Erzurumspor. El Fenerbahçe espera lograr un mejor resultado el jueves en la Champions League ante la AS Roma.



