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El Real Madrid continúa reforzando su poderío económico, aprovechando la diversidad de sus fuentes de ingresos entre el estadio Santiago Bernabéu y el centro de entrenamiento de Valdebebas, junto a los beneficios del patrocinio y la venta de jugadores, en el marco de un plan financiero que persigue alcanzar nuevas cifras récord durante la presente temporada y consolidar la posición del club como una de las instituciones deportivas económicamente más fuertes del mundo.

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Según las cifras reveladas por el diario "As", el Real Madrid aspira a alcanzar unos ingresos cercanos a los 1.400 millones de euros durante la presente temporada, después de haber registrado ya unos ingresos récord de 1.221 millones de euros la temporada pasada, una cifra sin precedentes a nivel de instituciones deportivas, lo que refleja el crecimiento continuo de sus recursos financieros.

La ambición de la directiva del club no se limita al aumento de los ingresos, ya que el Real Madrid aspira a cerrar el ejercicio fiscal actual con unos beneficios netos de 14,2 millones de euros, presentando las cuentas de la temporada pasada y el nuevo presupuesto, que asciende a 1.248 millones de euros, a los socios del club para su votación y aprobación durante la reunión prevista para el sábado 21 de noviembre.

Los ingresos del estadio Santiago Bernabéu encabezan las fuentes de crecimiento previstas, ya que el Real Madrid apuesta por llevar sus ingresos comerciales vinculados al estadio hasta los 420,1 millones de euros, mientras continúa el trabajo para explotar todo su potencial económico, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto de remodelación al que fue sometido le costó a las arcas del club cerca de 1.400 millones de euros.

El club espera completar el aprovechamiento de las nuevas instalaciones del Bernabéu, con previsiones de que se produzcan avances importantes durante el próximo mes de enero, lo que permitirá obtener ingresos adicionales de actividades comerciales y de ocio y de la celebración de eventos, y convertir el estadio en una fuente de ingresos continua que supere los ingresos tradicionales ligados a los partidos.

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Asimismo, los contratos de patrocinio representan un elemento importante en el plan del Real Madrid para aumentar sus recursos, pues el club prevé un incremento de los ingresos de este sector del 22%, gracias a los nuevos acuerdos que ha cerrado con varias grandes empresas, encabezadas por Adidas y Emirates.

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Los acuerdos del club también han incluido nuevas alianzas con empresas como Hotels.com y Uber Eats, además de la renovación de los contratos de patrocinio con Orange y San Miguel, en un paso que refleja la capacidad de la marca del Real Madrid para atraer a nuevos socios comerciales y aprovechar su popularidad mundial para ampliar sus recursos financieros.

En otro orden de cosas, la academia del Real Madrid en Valdebebas se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del club, después de transformarse en un pilar económico y deportivo importante, gracias a su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y comercializar a los jugadores que no encuentran un sitio permanente en el primer equipo, y obtener importantes beneficios económicos de sus traspasos.

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Esta tendencia se ha hecho patente a través de la salida de varios jugadores que se formaron en las filas de la academia, como Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega y Víctor Muñoz, traspasos que han contribuido a consolidar una nueva política que se apoya en el aprovechamiento económico de los talentos que se desarrollan dentro del club.

Las estimaciones indican que las ventas de jugadores le proporcionarán al Real Madrid cerca de 154,8 millones de euros durante el ejercicio fiscal actual, un balance que refleja la importancia del trabajo que realiza la academia, después de que los traspasos de sus egresados se hayan convertido en una parte esencial de la planificación financiera del club, y no en un simple medio para reducir el número de jugadores que quedan fuera de los planes del primer equipo.

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En cuanto a las inversiones comerciales, el Real Madrid anunció una alianza con la plataforma estadounidense de reservas de hoteles Hotels.com, con el objetivo de desarrollar experiencias exclusivas para los visitantes del estadio Santiago Bernabéu, lo que abre la puerta a aprovechar las visitas turísticas al estadio y convertirlas en una fuente adicional de ingresos.

Estos movimientos se enmarcan en un amplio plan económico, ya que el presupuesto de marketing del Real Madrid para la próxima temporada asciende a 534 millones de euros, un indicador del volumen de inversiones que el club destina a potenciar su marca y ampliar su presencia comercial a nivel mundial, de forma paralela al aumento de los ingresos procedentes del estadio, el patrocinio y los traspasos de jugadores.

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De este modo, el Real Madrid no depende en su plan para alcanzar unos ingresos de 1.400 millones de euros de una sola fuente, sino que busca construir un sistema financiero integral, en el que el Bernabéu, la academia y los contratos de patrocinio sean pilares fundamentales, con el objetivo de lograr unos beneficios netos de 14,2 millones de euros al cierre del ejercicio fiscal.