La afición del Real Madrid lanzó silbidos de desaprobación contra los jugadores del equipo al término de la primera mitad del duelo ante el Villarreal, que terminó con empate sin goles, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga.

El equipo del entrenador José Mourinho ofreció una primera mitad pálida en el aspecto ofensivo, ya que solo realizó 5 disparos, uno de ellos entre los tres palos, y únicamente tocó el balón 17 veces en el área rival, además de que su posesión no superó el 52%.

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El Real Madrid afrontó el partido ante el Submarino Amarillo tras su derrota frente al Atlético de Madrid (2-1), en su último encuentro de LaLiga, que se disputó el pasado 20 de septiembre.

Aquella fue la segunda derrota del conjunto blanco esta temporada en LaLiga, después de caer ante el Real Betis (1-0).

La alineación del conjunto blanco fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras

Centro del campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Yan Diomande, Kylian Mbappé, Arda Güler.

El entrenador José Mourinho sentó a su estrella brasileña, Vinicius Junior, en el banquillo en un giro llamativo.



