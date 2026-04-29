El Benfica de Mourinho y el FC Porto de Farioli celebran tras un increíble final de partido ante el Sporting de Portugal

El Sporting de Portugal desperdició una ventaja de 2-0 en el minuto 92 y terminó 2-2 contra el Tondela, colista, el miércoles por la noche.

A la hora de juego, Luis Suárez remató de forma magistral un centro de Salvador Blopa y marcó el 1-0.

A un cuarto de hora del final, el defensa del Tondela, João Silva, marcó en propia puerta y todo parecía sentenciado ante el decimoseptimo clasificado.

En el 92, Blopa, autor de la asistencia del 1-0, marcó en propia puerta tras un córner.

Pero en el último córner, Cicero cabeceó al segundo palo y selló el 2-2.

Con este empate, el título se aleja: a tres jornadas del final, el Porto de Francesco Farioli cuenta con nueve puntos más y la ventaja en los enfrentamientos directos.

El Benfica de José Mourinho, segundo, cuenta con dos puntos más.

El segundo puesto otorga la fase previa de la Liga de Campeones, mientras que el tercero debe conformarse con la Europa League. Oporto, prácticamente campeón, ingresará directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones.