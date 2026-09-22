«Mientras tanto, también los ingleses se han dado cuenta de que parece que lo que ha pasado entre Liverpool y Wirtz ha sido un gran malentendido», dijo Hamann el martes. «Si esto sigue así en Liverpool, podría imaginarme que en algún momento se acabará tirando del freno de emergencia.»

Wirtz llegó en el verano de 2025 a Anfield Road procedente del Bayer Leverkusen por el entonces fichaje récord de 125 millones de euros. Allí, sin embargo, el mediapunta no cumplió con las altas expectativas en un contexto generalmente convulso. También en la nueva temporada el talentoso técnico brilla en contadas ocasiones (una asistencia en seis partidos), por lo que cada vez recibe más críticas.

También Hamann es crítico en su valoración. Ve «a un jugador que ha costado mucho dinero, que el año pasado jugó mal y que este año ha vuelto a empezar mal». De un futbolista del precio de Wirtz, se espera precisamente «que marques la diferencia en el último tercio. Él lo hace con demasiada poca frecuencia. El año pasado quizá lo hizo en un puñado de partidos y este año todavía no lo ha hecho en ninguno».

Hamann, que jugó en Liverpool de 1999 a 2006 y ganó con el histórico club, entre otros títulos, la Champions League y la Copa de la UEFA, se muestra escéptico con que Wirtz todavía pueda darle la vuelta a la situación: «Muchos dijeron: “Dadle tiempo”. Pero ya ha tenido un año de tiempo. Que necesite dos o tres meses porque el fútbol es diferente, ningún problema. Pero ahora está en su segunda temporada, hasta el momento no ha mejorado y por eso me falta un poco de imaginación para pensar por qué esto debería mejorar ahora después de 14 o 15 meses».

En cualquier caso, Wirtz ya no disfruta de protección especial, en caso de que alguna vez la hubiera tenido en las islas. Hamann recordó la situación particular en Liverpool hace algo más de un año: «Cuando fue allí, poco antes se produjo el fallecimiento de Diogo Jota. Eso significa que también había unas circunstancias muy desafortunadas cuando llegó allí. Todo eso no se sabe de antemano. Pero en general hay que decir que, a lo largo de estos 15 meses, simplemente ha sido demasiado poco. Como he dicho: en Liverpool ahora se alzan más voces que dicen que, si esto sigue así, habrá que encontrar una solución».

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¿Hasta cuándo tiene contrato Florian Wirtz con el Liverpool?

Hamann también sabe cómo podría ser una solución así: «El Bayern ya lo quiso una vez... Si tienen el dinero y si todavía lo quieren, ¡quién sabe!»

El campeón récord alemán también intentó fichar con intensidad a Wirtz en la primavera de 2025, pero este se decidió por un traspaso al Liverpool. Allí tiene contrato hasta 2030.