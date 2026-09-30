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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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El Bayern tienta a Olise con dinero, y una única condición abre la puerta al Real Madrid

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El club bávaro inicia las negociaciones

El Bayern de Múnich se prepara para iniciar las negociaciones de renovación del contrato de su estrella francesa Michael Olise, cuyo contrato actual expira en 2029, y lo hará una vez concluido el parón internacional.

Según el diario alemán "Sport Bild", se espera que las negociaciones sean algo más complicadas en comparación con las de "Harry Kane", además de que el club aún desconoce las intenciones del jugador o de su agente en estos momentos.

El Bayern de Múnich busca elevar el salario de Olise para igualarlo al del jugador inglés —es decir, aumentarlo de 14 millones de euros a 25 millones de euros— con el fin de asegurar su permanencia en el club hasta 2032, según lo publicado por el diario español "As".

Entre los argumentos empleados para convencer al jugador francés está que este aumento salarial entraría en vigor el próximo verano.

En cuanto a Olise, la principal exigencia consiste en la existencia de una cláusula de rescisión, una condición que no figura en su contrato actual.

Según el diario alemán, fijar la cantidad de 200 millones de euros para este fin se considera algo razonable, pues el futuro del jugador francés sigue en el aire, mientras el Real Madrid observa la situación de cerca.

El Liverpool también sigue la situación de Olise con gran interés, mientras el Bayern de Múnich busca resolver esta incertidumbre lo antes posible. Max Eberl aclaró recientemente que el objetivo del club es saber —a más tardar el próximo verano— si el jugador está abierto a la idea de prolongar su contrato más allá de 2029.

El Bayern de Múnich tiene todos los motivos para acelerar las cosas, pues Olise se ha consolidado como una de las principales estrellas del equipo, ya que comenzó la temporada anotando ocho goles y dando cuatro asistencias en solo siete partidos, y su valor de mercado asciende actualmente a 170 millones de euros.


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