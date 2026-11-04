En Sky Austria, el exjugador del FCB cargó duramente contra Sané: «Podría haberse quedado en Múnich, pero creo que el Bayern se libró de esta historia por los pelos. En los últimos 18 meses se ha visto que ya no es capaz de ayudar a los equipos».

El trasfondo era el empeño del Bayern, hace aproximadamente año y medio, por renovar el contrato de Sané, que estaba a punto de expirar. Ya se había alcanzado un acuerdo cuando el extremo cambió de representante y quiso renegociarlo. Al final, Sané decidió, de forma bastante sorprendente, marcharse de Múnich y fichar libre por el Galatasaray, uno de los grandes clubes de Turquía.

Sin embargo, desde entonces Sané rara vez ha cumplido las altas expectativas en Estambul. Actualmente no tiene un puesto de titular a las órdenes del entrenador Okan Buruk. Por ejemplo, el martes por la noche, en la Liga de Campeones contra el VfB Stuttgart, no entró hasta mediados de la segunda parte y no logró marcar diferencias.

El duro juicio de Hamann: «Quizá deberíamos preguntarles a los aficionados lo frustrados que están después de que llegara un internacional alemán. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿18 meses? El rendimiento es muy escaso». El analista televisivo está convencido de que los seguidores del Galatasaray querrían deshacerse de Sané «mejor hoy que mañana»: «No sé qué planes tiene».

¿Hasta cuándo tiene contrato Leroy Sané con el Galatasaray?

Lo cierto es que las cifras de Sané son actualmente discretas: en la temporada 2026/27 suma 14 partidos oficiales, pero solo en uno disputó los 90 minutos y aún no ha participado en ningún gol. El fin de semana protagonizó un incidente con motivo de la victoria por 4-0 en liga contra el Konyaspor, cuando le espetó a un cámara: «Vete a la mierda con la cámara».

Sané, a quien el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, tampoco convocó para la selección de Alemania en la última ocasión, tiene contrato con el Galatasaray hasta 2028. Con un salario neto de nueve millones de euros al año, el jugador de 30 años es uno de los mejor pagados del club que ha conquistado repetidamente la Süper Lig. Hamann no cree que Sané tenga futuro en Europa. Más bien prevé que juegue en Estados Unidos o Arabia Saudí.