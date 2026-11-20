Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Bayern de Múnich vivió una noche desastrosa ante el FC Colonia, candidato al descenso. En casa, el equipo de Vincent Kompany no pasó del empate 1-1. Además, Harry Kane y Michael Olise se retiraron lesionados en la primera parte. El Borussia Dortmund puede arrebatarle el liderato de la Bundesliga este fin de semana.

El Bayern empezó bien en el Allianz Arena, donde Kane estuvo cerca de marcar pronto. Su cabezazo se estrelló en el palo más alejado, aunque el inglés estaba en fuera de juego por muy poco.

Pero fue el Colonia, y no el Bayern, quien se adelantó tras un contraataque tan rápido como brillante. Mikey Moore recibió el balón en carrera tras un taconazo de Saïd El Mala, regateó al portero Jonas Urbig y marcó el 0-1.

El siguiente contratiempo para el Bayern llegó poco después. Kane sufrió una aparente lesión de tobillo tras un lance desafortunado en el área y tuvo que ser sustituido por Tom Bischof.

Anuncios Anuncios

Tras varios ataques fallidos, llegó finalmente el empate. Bischof encontró libre a Nathaniel Brown, cuyo disparo al palo largo superó al portero Marvin Schwäbe: 1-1.

Related Topics

Pero las malas noticias no tardaron en volver para el Bayern. Olise quedó tendido en el suelo tras una entrada y, poco después, Kompany decidió no darle entrada tras el descanso. Según Sky , el francés abandonó el estadio con muletas.

Salvo una ocasión de Lennart Karl, que disparó fuera desde una posición favorable, el Bayern creó poco o nada durante mucho tiempo. En la recta final sí generó peligro por medio de Aleksandar Pavlovic, cuyo disparo se marchó por poco, y del suplente Jamal Musiala, que se topó con Schwäbe.

Anuncios

Sin embargo, la ocasión más clara de esos últimos minutos fue para el Colonia. Tras un error de Pavlovic en el centro del campo, El Mala, completamente solo, disparó inexplicablemente fuera.

Al ser sustituido poco después, se le veía frustrado consigo mismo, pero el Colonia consiguió un punto muy meritorio: 1-1. El club ocupa ahora la decimocuarta posición en la Bundesliga.