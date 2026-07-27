En un movimiento sorprendente que refleja la confianza del Bayern de Múnich en sus jóvenes talentos, el gigante bávaro ha decidido ascender a su jugador Arijon Ibrahimovic, que regresa de una cesión, para convertirse en el recambio directo de la estrella colombiana Luis Díaz la próxima temporada.

Según reveló el reputado periodista Frank Linkesch, en la revista alemana "Kicker", la directiva del Bayern decidió no entrar en el mercado de fichajes para buscar un nuevo extremo izquierdo, después de fracasar en el intento de fichar a su objetivo prioritario, Anthony Gordon, quien prefirió marcharse al Barcelona.

Esto ocurre en un momento en el que las negociaciones del Al-Hilal con el colombiano Luis Díaz avanzan de manera notable, ya que el agente del jugador se encarga de negociar directamente con la directiva del club azul para cerrar el acuerdo durante el actual mercado de verano.

Informes periodísticos habían confirmado que Díaz encabeza la lista de intereses del Al-Hilal este verano, tras el éxito del club en el fichaje del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United.

Esta decisión llegó después de que el club lograra cerrar el fichaje del delantero Ismael Saibari para reforzar la posición de punta, lo que abre la puerta a Ibrahimovic para conseguir una oportunidad de oro de mostrarse como extremo izquierdo en sustitución de Díaz.

La directiva del club bávaro confía mucho en el jugador de 20 años para que aproveche su primera oportunidad con el primer equipo, tras tres experiencias en calidad de cedido.

A pesar de dos etapas poco afortunadas en Italia con las camisetas del Frosinone y la Lazio, Ibrahimovic ofreció una temporada destacada con el Heidenheim el pasado curso y, pese al descenso de su equipo, terminó la campaña con fuerza al marcar dos goles y dar una asistencia en los últimos tres partidos.

Se espera que el internacional alemán sub-21 permanezca en las filas del Bayern de Múnich, donde está vinculado con un contrato hasta 2028, y vestirá el dorsal número 22 que poseía Raphaël Guerreiro la próxima temporada.