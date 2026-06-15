Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Michael Olisegetty
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Bayern pone fin a las aspiraciones del Real Madrid por Oliés con una oferta millonaria

Fichajes
Bayern Múnich
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Bundesliga
M. Olise
World Cup
Alemania
España
Francia

¿Es eso suficiente?

El Bayern de Múnich duplicará el salario de su estrella francesa, Michael Olise, hasta 22 millones de euros al año, igualando el de Harry Kane cantidad similar a los 25 millones anuales de Harry Kane y Jamal Musiala, para retener al que muchos consideran el mejor futbolista francés del momento.

Según Bild, el club «haría lo que sea para retener a su estrella, fichada en 2024 por 50 millones». ya que el club bávaro quiere ampliar su contrato. Actualmente cobra 12 millones de euros al año, que pueden llegar a 16 con bonificaciones. La idea es ofrecerle 22 millones anuales para iniciar las negociaciones. aunque se espera que el jugador y su equipo negocién una cifra mayor.

Olisse es uno de los favoritos para el Mundial de 2026 y muchos lo ven como el mejor jugador francés actual, por delante de Dembélé y Mbappé.

Se ha relacionado a Olise con el París Saint-Germain y, con menos fuerza, con el Real Madrid; pero el Bayern ha cerrado la puerta a cualquier salida. Hace unos días, un miembro de su junta directiva declaró a L'Équipe: «Oulisse no tiene precio y no se irá ni por 500 millones de euros».

Anuncios