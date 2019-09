El Bayern no se rinde y luchará por fichar a Sané en el mercado de invierno

El cuadro alemán insiste por el internacional germano, a pesar de su grave lesión de rodilla, según apunta 'The Sun'

Parece que el culebrón por la marcha de Leroy Sané del no ha terminado. Según apunta 'The Sun', el Bayern de Munich, que durante el mercado de fichajes de este verano ya se mostró muy interesado en fichar al atacante germano, no se rinde en la puja por los servicios de uno de los jóvenes con más potencial del continente.

El diario inglés apunta a que, a pesar de la grave lesión de rodilla que padece el actual pupilo de Pep Guardiola, el cuadro muniqués no se detiene en intentar hacerse con los servicios de Sané. A pesar de que en verano ambos equipos no llegaron a un acuerdo, la disputa por el jugador continuará... al menos unos meses más, hasta el mes de enero, más concretamente.

Hace unas semanas, el cuadro de la ciudad de Manchester realizó varias propuestas de renovación a una de sus jóvenes estrellas. Sin embargo, Sané rechazó sistemáticamente cada una de las aproximaciones de su actual equipo para que siguiera con los hombres 'citizen' las próximas temporadas.

Eso indica el deseo del propio jugador de continuar con su carrera deportiva en otro sitio que no sea el Manchester City. A pesar de que varios medios informaron de que el Bayern se rendía en la lucha por el extremo y que incluso estaba buscando un plan B, 'The Sun' indica que la situación es muy diferente.

En el caso de que se confirmen las intenciones de la escuadra alemana, se puede vivir otro gran culebrón entre dos conjuntos europeos, por contar con uno de los grandes jugadores europeos, que a pesar de su lesión en ligamento cruzado anterior, sigue estando de lo más cotizado en varios países del Viejo Continente, entre ellos su país natal.