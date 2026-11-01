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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Bayern Múnich teme que su jugador sufra una conmoción cerebral antes del duelo ante el Atlético de Madrid

J. Urbig
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
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Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
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M. Neuer
Alemania
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El conjunto bávaro afronta numerosas bajas por lesión antes del partido europeo.

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El portero del Bayern Múnich, Jonas Urbig, mostró síntomas de un relativo mareo tras el partido de ayer sábado, que terminó con empate entre el conjunto bávaro y su visitante, el Borussia Dortmund (2-2), en el estadio Allianz Arena de Múnich, dentro de la octava jornada de la Bundesliga.

Urbig sufrió un golpe en la cabeza con las rodillas de Carney Chukwuemeka, jugador del Dortmund, incidente que provocó la anulación de un gol de los visitantes, marcado por Jobe Bellingham.

El guardameta del Bayern Múnich bromeó más tarde sobre lo sucedido, durante su conversación con el diario alemán «Bild» , al declarar: «Todo está bien, salvo que recibí dos golpes de rodilla en la cara».

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A pesar de ello, el Bayern Múnich no se toma el golpe a la ligera, ya que el club vigila de cerca el estado de Urbig para comprobar si sufre algún otro síntoma.

En caso de que aparezca cualquier señal de una conmoción cerebral, su participación ante el Atlético de Madrid el martes quedaría en duda. Asimismo, las opciones del veterano portero Manuel Neuer de recuperarse y estar disponible para el encuentro parecen escasas.

El conjunto bávaro visitará al Atlético, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, dentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa, un partido de gran importancia para el Bayern Múnich, que empató en sus dos últimas jornadas de la competición: (3-3) ante el Viking noruego y (2-2) frente al Arsenal inglés.

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