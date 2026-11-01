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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

El Bayern Múnich revela la lesión de Al-Saibari y anuncia que será sometido a una operación

I. Saibari
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
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S. Gnabry
Marruecos
Alemania

Duro golpe para el Bayern Múnich

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El Bayern de Múnich sufrió un doble golpe tras confirmarse la ausencia de Ismael Saibari y Serge Gnabry de las filas del conjunto bávaro durante el próximo periodo.

Ambos se lesionaron durante el enfrentamiento ante el Borussia Dortmund, que terminó con empate (2-2) la noche del sábado, en el marco de la Bundesliga.

El Bayern de Múnich afirmó, en un comunicado en su página oficial: "Saibari sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en la parte derecha de la articulación del tobillo, y el internacional marroquí ya se sometió a una operación quirúrgica que resultó un éxito".

El club alemán añadió: "Por su parte, Gnabry sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo".

El Bayern de Múnich ocupa el liderato de la clasificación de la Bundesliga con 18 puntos tras las primeras 8 jornadas.

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