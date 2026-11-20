Compartir Sigue a GOAL en Google

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, ha avanzado cuánto tiempo estará de baja el lesionado jugador canadiense Alphonso Davies.

Anuncios

Davies se lesionó jugando con su selección ante Guatemala, pero Eberl considera que la lesión no es tan grave como podría haber sido y que el club confía en que el jugador recuperará su nivel anterior.

Lee también

Deco: lo que le está pasando al Barcelona no es normal, y esta es nuestra postura sobre reforzar la defensa

Abdellah Ouazane, el rival de Ezzalzouli al que el Real Madrid rechazó en el último momento

Eberl explicó en rueda de prensa que el Bayern no espera que la baja del lateral izquierdo se alargue: «En primer lugar, no esperamos que esté de baja tanto tiempo. Sin dar una fecha exacta, no creemos que la ausencia vaya a superar las dos o tres semanas, lo que significa que la lesión no ha sido tan grave como podría haber sido».

Anuncios Anuncios

El dirigente alemán añadió que Davies ha atravesado una etapa complicada tanto a nivel personal como deportivo, y señaló que cuando se habla de los futbolistas casi siempre se pone el foco en los títulos, los premios y los goles, sin prestar la suficiente atención a sus trayectorias personales y a los obstáculos que deben superar a lo largo de su carrera.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Davies ha pasado por momentos difíciles. Basta con recordar la grave lesión que sufrió jugando con su selección, esa importante lesión de rodilla, y después los problemas musculares que vinieron a continuación», prosiguió Eberl.

Y continuó: «Y ahora llega este último episodio, tras resbalar en un terreno de juego en muy mal estado en Guatemala. Sinceramente, las cosas no le podrían haber ido peor».

Anuncios

El director deportivo del Bayern subrayó que el impacto psicológico de las lesiones no es menos importante que el físico: «Por supuesto, es un jugador y una persona con sentimientos, y algo así le afecta. Pero es precisamente ahí donde entra nuestra responsabilidad, y eso es lo que hemos visto con él».

Eberl agregó: «Antes del parón internacional, Davies iba camino de recuperar al jugador que era antes de la grave lesión de rodilla. Y estamos convencidos al 100 % de que, con nuestro apoyo y el del club y nuestra afición, volverá a ese nivel. Pronto regresará a los terrenos de juego y volverá a ser un gran refuerzo para el equipo».

Anuncios

Davies, de 25 años, sufrió la nueva lesión durante la victoria de Canadá por 3-2 ante Guatemala, el pasado 13 de noviembre, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El jugador del Bayern Múnich tuvo que abandonar el campo apenas seis minutos después del inicio del partido, tras caer sobre el césped cuando intentaba frenar un ataque del rival.

Anuncios

El club bávaro anunció el 16 de noviembre, tras las pruebas médicas a las que se sometió el futbolista, que sufría una rotura leve en la musculatura posterior del muslo izquierdo, sin precisar entonces el tiempo de baja.

Esta nueva lesión llega después de un largo calvario de lesiones para Davies, que en marzo de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, además de una lesión de menisco, mientras jugaba con la selección canadiense.

Anuncios

En aquel momento pasó por el quirófano y afrontó un largo proceso de rehabilitación de 261 días, antes de volver a los terrenos de juego en diciembre de ese mismo año.