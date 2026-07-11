El mercado de fichajes se acelera y ya se mencionan los primeros jugadores que podrían dejar el Barcelona.

Según algunas informaciones, el Bayern de Múnich ha incluido a una de las estrellas del Barcelona en su lista de prioridades para este verano, aunque la operación parece muy complicada.

Según Sport, que cita a Bild, el club alemán busca un lateral derecho de primer nivel y ve en el francés Jules Koundé, del Barcelona, su opción preferida.

Sin embargo, el club bávaro debe obtener liquidez antes de presentar una oferta al jugador del Barça.

Bild añade que Koundé es el lateral que mejor se ajusta a la visión del cuerpo técnico y la directiva bávara, y que su fichaje podría concretarse este verano.

Todo dependerá de la valoración final del jugador y, sobre todo, de que el Bayern logre vender a Sascha Boy, lateral que esta temporada estuvo cedido en Turquía y no entra en los planes del club.

Aunque había valorado fichar a Jevairo Red, del Feyenoord, ahora prioriza a un lateral de primer nivel si consigue la financiación.

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Todo se decidirá tras el Mundial

En Barcelona, el club no descarta la salida de Koundé o de Alejandro Baldé si llega una oferta atractiva. Paldí ya ha dejado claro al Barça que no se quiere marchar y que no escuchará ofertas, mientras que el futuro de Kondé sigue siendo más incierto y podría decidirse tras el Mundial.

Liverpool y Chelsea siguen al central francés, aunque aún no han presentado oferta.

Sport destaca que su valor ronda los 60 millones de euros, cifra de la que el Barça no piensa bajar. Kondé, de 27 años, renovó hasta 2031.

Hans Flick ya le dejó fuera del once en algunos partidos la temporada pasada, y podría volver a hacerlo este curso.

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