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Al Bayern le faltan atacantes antes de visitar al Hamburgo. Tras las últimas bajas de Jamal Musiala y Michael Olise, Vincent Kompany completará la convocatoria para la jornada 11 con dos adolescentes de la cantera. Uno vuelve a entrar en la convocatoria del primer equipo por primera vez esta temporada, mientras que un delantero de 16 años podría cumplir su esperado debut en la Bundesliga.

Según informa kicker, el extremo Maycon Cardozo, de 18 años, y Bastian Assomo entrarán en la convocatoria ante el Hamburgo por primera vez esta temporada. Cardozo, brasileño-tailandés, se convirtió la pasada temporada en el primer jugador procedente de la World Squad del Bayern en disputar dos partidos de la Bundesliga con el club. Después estuvo de baja desde agosto por una lesión en el hombro. Assomo, en cambio, todavía no ha jugado con el primer equipo.

Bastian Friedrich Assomo, nombre completo del futbolista de 16 años, está considerado el mayor talento para la delantera surgido de la cantera del Bayern en los últimos años. Nacido en Berlín y con 1,90 metros de altura, ya entró en abril del año pasado en la convocatoria del primer equipo para el partido contra el Mainz 05, aunque no llegó a jugar. En las últimas semanas, Assomo ha llamado la atención por marcar numerosos goles en muy poco tiempo y ha despertado entre muchos aficionados y observadores la expectativa de un próximo debut con el primer equipo.

Esas expectativas habían aumentado tras las lesiones de Harry Kane, en el ligamento de la sindesmosis, de su sustituto Ismael Saibari, también en el ligamento de la sindesmosis, y de Serge Gnabry, con una lesión muscular en el muslo. Sin embargo, Vincent Kompany prescindió de Assomo en los últimos partidos. En su lugar, dio unos minutos al delantero de 19 años Noah-Codjo-Evora tanto en el 1-1 ante el Colonia como en la derrota por 1-2 frente al Lille en la Champions League.

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Codjo-Evora, que acaba de renovar su contrato con el Bayern hasta 2030, suma cinco goles en 20 partidos esta temporada entre todas las competiciones y equipos. Assomo, por su parte, ha marcado últimamente casi a voluntad. El berlinés ha anotado 13 goles solo en sus últimos seis partidos: firmó dos tantos en cada uno de sus dos encuentros más recientes con el filial en la Regionalliga Bayern y, entre ambos, marcó ocho (!) en tres partidos con la selección sub-17. El miércoles prolongó su extraordinaria racha con un gol y una asistencia en la Youth League.

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Su inclusión en la convocatoria llega un día después de que se agravara aún más la situación de las bajas en el Bayern. El viernes, Kompany anunció primero que Michael Olise también se perdería el partido ante el Hamburgo por unas molestias. A última hora de la tarde, el nuevo contratiempo físico de Jamal Musiala causó una considerable conmoción en el club. La rotura de fibras musculares que ya le había mantenido ocho semanas de baja antes de regresar para disputar dos breves encuentros volvió a reproducirse. Es el triste punto más bajo de un calvario que ya parece interminable.

Según una información publicada en los medios, Kompany habría aconsejado a Musiala que no jugara contra el Lille. Sin embargo, el futbolista habría insistido en hacerlo debido a la presión pública de los dirigentes del Bayern . En las últimas semanas, el presidente de honor Uli Hoeneß, el consejero delegado Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, el exconsejero delegado Karl-Heinz Rummenigge habían planteado si Musiala podría recuperar su nivel anterior debido a sus disfunciones neurológicas y habían puesto sobre la mesa un ajuste salarial. Rummenigge, en particular, recibió críticas por unas declaraciones percibidas como muy frías y calculadoras.

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Bastian Assomo, talento del Bayern: sus puntos fuertes y débiles

Eso sí, aquellos fueron partidos de categorías inferiores y de cuarta división. Ahora podría demostrar si ya está preparado para la Bundesliga. Assomo ya había destacado con el primer equipo durante la pretemporada, con dos goles en cuatro amistosos. «Es una auténtica bestia para su edad», elogió entonces Tom Bischof.

Su promedio goleador habla por sí solo, aunque tanto sus entrenadores en la cantera como Kompany aún ven mucho margen de mejora. Se considera que debe progresar en el primer toque y la comprensión táctica. Su juego aéreo tampoco sería perfecto todavía, pese a sus 1,90 metros de altura.