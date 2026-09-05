Con el empate ante el equipo de Miron Muslic, que luchó con entrega total, los muniqueses han perdido el liderato. Puede que, después de ni siquiera dos jornadas completas, eso no sea más que una nota al margen, pero no cuando se trata del gran Bayern de Múnich.

Porque el 35 veces campeón había sido líder de la Bundesliga durante 67 jornadas consecutivas. ¡Sesenta y siete! Ahora mismo es el SC Friburgo el que mira a todos desde lo más alto, y el domingo el FC Augsburgo podría hacerse con la pole position con una victoria en casa del Eintracht Frankfurt y sacar al Bayern de los puestos de Champions League.

Por cierto, el último líder antes de la interminable racha del Bayern fue —¿quién si no?— el 1. FC Heidenheim tras dos jornadas de la temporada 2024/25.

¿Es el Elversberg demasiado rival para este Bayern?

Además, el Bayern se quedó por primera vez sin marcar en un partido de Bundesliga desde febrero de 2025. Entonces fue un 0-0 ante el campeón Bayer Leverkusen. Desde entonces, los muniqueses habían marcado 161 goles en 47 partidos, una cifra absolutamente absurda, hasta que el Schalke aparcó el autobús azul real y colocó detrás además a un hechicero de brazos de pulpo llamado Loris Karius.

Queda por ver si la crisis de los muniqueses continúa. El próximo fin de semana, sin embargo, pone en el camino del Bayern a un rival como el SV Elversberg, que en la liga presenta un porcentaje de victorias del 100 % y se convirtió en el primer ascendido en la historia de la liga en marcar siete goles en sus dos primeros partidos.

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