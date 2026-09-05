¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
FBL-GER-BUNDESLIGA-SCHALKE-BAYERN MUNICHAFP

Traducido por

¡El Bayern, en crisis! Dos mega rachas terminan en Schalke... y ahora espera el sensacional ascendido SV Elversberg

Bundesliga
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich

Precisamente un recién ascendido hace tambalearse al campeón récord. El 0-0 en el Veltins Arena no fue un empate cualquiera. Ni mucho menos.

Con el empate ante el equipo de Miron Muslic, que luchó con entrega total, los muniqueses han perdido el liderato. Puede que, después de ni siquiera dos jornadas completas, eso no sea más que una nota al margen, pero no cuando se trata del gran Bayern de Múnich.

Porque el 35 veces campeón había sido líder de la Bundesliga durante 67 jornadas consecutivas. ¡Sesenta y siete! Ahora mismo es el SC Friburgo el que mira a todos desde lo más alto, y el domingo el FC Augsburgo podría hacerse con la pole position con una victoria en casa del Eintracht Frankfurt y sacar al Bayern de los puestos de Champions League.

Por cierto, el último líder antes de la interminable racha del Bayern fue —¿quién si no?— el 1. FC Heidenheim tras dos jornadas de la temporada 2024/25.

¿Es el Elversberg demasiado rival para este Bayern?

Además, el Bayern se quedó por primera vez sin marcar en un partido de Bundesliga desde febrero de 2025. Entonces fue un 0-0 ante el campeón Bayer Leverkusen. Desde entonces, los muniqueses habían marcado 161 goles en 47 partidos, una cifra absolutamente absurda, hasta que el Schalke aparcó el autobús azul real y colocó detrás además a un hechicero de brazos de pulpo llamado Loris Karius.

Queda por ver si la crisis de los muniqueses continúa. El próximo fin de semana, sin embargo, pone en el camino del Bayern a un rival como el SV Elversberg, que en la liga presenta un porcentaje de victorias del 100 % y se convirtió en el primer ascendido en la historia de la liga en marcar siete goles en sus dos primeros partidos.

.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google