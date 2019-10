El Bayern duda si pagar o no la opción por Philippe Coutinho

El brasileño muestra buenas estadísticas, pero está todavía lejos de ser aquel jugador del Liverpool.

Philippe Coutinho llegó al Bayern de Múnich como un jugador que puede marcar la diferencia. Después de no poder convencer en el FC , está queriendo convertirse en la mejor versión que pueda ser en esta . Sin embargo, todavía no ha sido capaz de responder a las expectativas. Sus logros con la camiseta del , cuando Coutinho proporcionó los momentos especiales, ya son recuerdos. Aún no puede enlazar este rendimiento en . A pesar de tener seis participaciones en los goles, después de doce partidos (dos tantos, cuatro asistencias), hasta ahora no presenta acciones que sorprendan al público.

"Sus estadísticas convienen", declaró este lunes el entrenador Niko Kovac. E insiste: "Philippe es un jugador y una persona que se pone al servicio del equipo. Trabaja mucho para sus compañeros. Puede ser que muchos no lo vean".

Pero sólo mirar las cifras no es suficiente para evaluar su desempeño. Porque se espera que un jugador de su calidad haga otras cosas, incluyendo golazos y genialidades. "Se aclimató rápidamente al Bayern. Es muy popular con todo el club", expresó Karl-Heinz Rummenigge hace unas semanas en el Kicker. Y añadió: "Estamos muy satisfechos con el traspaso. Philippe es un jugador de gran calidad".

Coutinho no se cansa de subrayar que él y su familia se sienten muy bien en Múnich. Y esta semana declaró en una entrevista con Goal: "Me siento cómodo, la interacción con mis compañeros funciona mejor día a día. Pero está claro que aún no he alcanzado mi plena forma y que tengo que mejorar".

Al fin de la temporada, el Bayern tiene una opción de compra por 120 millones de euros. Está por verse si el cuadro bávaro la ejecutará o no. Sin embargo, el club podría tener la posibilidad de contratar a Coutinho por menos dinero, siempre y cuando ambos clubes lleguen a un acuerdo, ya que hay buena relacción entre las instituciones. Según Marca, el Barcelona tiene que generar ingresos de 124 millones de euros en el verano.

Pero para que Coutinho tenga futuro en Múnich, es necesario que presente argumentos en los próximos partidos y recupere su forma del Liverpool lo antes posible. Él mismo lo sabe mejor que nadie. Y Kovac insistó: "Muestra cosas en el entrenamiento dónde nos cuesta respirar. En este momento, sin embargo, a veces falta un poco de suerte".

Kovac también debe ponerlo en la posición correcta para que Coutinho pueda ofrecer grandes momentos en las próximas semanas, a pesar de sus buenas estadísticas. Sus cualidades hacen valer cuando juega en la décima posición, liberándose del trabajo defensivo y gozando de todas las libertades en la ofensiva.

Es hora de que Coutinho pase de las palabras a los hechos. En particular cuando se trata de la fase decisiva de la temporada, se ve desafiado. Tiene que marcar la diferencia en los grandes partidos.