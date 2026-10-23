«Desde su punto de vista, no es una situación sencilla. No tiene precisamente una gran experiencia, sobre todo en lo que respecta a equipos extranjeros», afirmó el exportero y expresidente de la junta directiva del Bayern de Múnich en «Triple - der Hagedorn Fußballtalk», emitido por RTL/Sky Sport . Y añadió: «Ni la Premier League ni el Manchester United se han caracterizado por una especial continuidad en el puesto de entrenador en los últimos años».

Tras la goleada por 1-4 sufrida por los Red Devils en la Liga de Campeones ante el sorprendente equipo italiano Como 1907, el puesto de Michael Carrick, según parece, pende de un hilo. También en la Premier League, el Manchester United está muy lejos de cumplir sus propias expectativas, con apenas siete puntos en siete partidos. Su destitución sería solo cuestión de tiempo, e incluso hubo una lluvia de críticas por parte de los jugadores. Al día siguiente del desastre en la Liga de Campeones, que podría haber sido la gota que colmó el vaso, el prestigioso Telegraph informó, entre otros medios, de una posible llegada de Nagelsmann a Old Trafford. Antonio Conte también figura, supuestamente, entre los candidatos.

El puesto de entrenador en Manchester lleva años tambaleándose casi cada temporada. Desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, y sin contar a los técnicos interinos, ya han pasado ocho entrenadores diferentes. Incluso figuras como Louis van Gaal, Jose Mourinho o Ralf Rangnick acabaron fracasando estrepitosamente. Por eso, Kahn advirtió al técnico de 39 años de que debería pensárselo muy bien antes de firmar por el club de Manchester si recibiera una oferta: «Tiene que preguntarse: ¿cuál es mi próximo paso? ¿Tiene que salir bien? ¿O lo vinculo directamente a un riesgo enorme como el Manchester United, donde, en el fondo, todos los entrenadores de los últimos años han fracasado tarde o temprano? (…) Hay que mirar muy bien adónde se va».

Kahn recuerda el fracaso de Nagelsmann en el Bayern de Múnich

Además, Kahn recordó las últimas etapas de Nagelsmann. «El Bayern de Múnich y la selección ya fueron experiencias de gran impacto para él. Ahí tienes que pensar bien: ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿A qué club puedo ayudar de verdad? Creo que Julian es alguien capaz de construir un club y un equipo y hacerlos progresar. Si el Manchester United es el siguiente paso adecuado para eso, solo él puede saberlo», afirmó.

La DFB y Nagelsmann se separaron en verano tras la vergonzosa eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial; como es sabido, Jürgen Klopp fue nombrado su sucesor. Antes de sus cerca de tres años como seleccionador alemán, había entrenado al club más laureado de Alemania, hasta que en marzo de 2023 fue destituido de forma bastante sorprendente y sustituido por Thomas Tuchel. Los principales responsables de aquella decisión fueron el propio Kahn y el entonces director deportivo Hasan Salihamidzic.

Getty Images

Por qué el despido de Nagelsmann también les costó el puesto a Kahn y Salihamidzic

Aquel abrupto final recibió duras críticas en repetidas ocasiones. Sobre todo porque, en el momento del despido de Nagelsmann, el Bayern aún tenía opciones de ganar los títulos en las tres competiciones: era segundo en la Bundesliga, a un punto del líder, y estaba en cuartos de final de la Liga de Campeones y de la Copa de Alemania. Tuchel conquistó la liga de forma dramática en la última jornada, pero cayó de inmediato en las dos competiciones de copa, ante el SC Friburgo y el Manchester City. Kahn y Salihamidzic, por su parte, dejaron sus cargos al final de la temporada. Entre los motivos también estuvieron decisiones unilaterales como el despido de Nagelsmann.

Sin embargo, Kahn no quiso desaconsejar por completo a Nagelsmann que intentara sacar al Manchester United de la crisis. «Si Julian está convencido de que es quien puede devolver al Manchester United a la senda del éxito, que lo intente», afirmó. Roman Weidenfeller, también invitado al programa, añadió: «Creo que los entrenadores alemanes, por su prestigio, y en particular Julian Nagelsmann, están muy bien considerados en el extranjero».







