«Desde su punto de vista, no es una situación fácil. Ahora mismo no es alguien que tenga una gran experiencia, sobre todo en lo que respecta a equipos extranjeros», dijo el exportero y expresidente del consejo de administración del Bayern de Múnich en «Triple - der Hagedorn Fußballtalk», de RTL/Sky Sport . Y añadió: «La Premier League y el Manchester United no se han caracterizado en los últimos años por una especial continuidad en el puesto de entrenador».

Tras la goleada por 1-4 sufrida por los Red Devils en la Champions League ante el sorprendente equipo italiano Como 1907, la continuidad del entrenador Michael Carrick está, según se dice, seriamente en entredicho. También en la Premier League, el Manchester United está muy lejos de cumplir sus propias expectativas, con apenas siete puntos en siete partidos. Su destitución sería solo cuestión de tiempo, y hasta los jugadores han lanzado críticas. Al día siguiente del desastre en la máxima competición europea de clubes, que podría haber sido la gota que colmó el vaso, el prestigioso Telegraph informó, entre otros medios, de una posible llegada de Nagelsmann a Old Trafford. Antonio Conte también figura, supuestamente, entre los candidatos.

El banquillo del Manchester United se tambalea ya casi cada año. Desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, ocho entrenadores distintos han ocupado el cargo, sin contar a los interinos. Incluso figuras como Louis van Gaal, Jose Mourinho o Ralf Rangnick acabaron fracasando estrepitosamente. Por eso, Kahn instó al técnico de 39 años a pensarse muy bien si firma por el club, en caso de recibir una oferta: «Tiene que preguntarse: ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Es imprescindible que salga bien? ¿O lo asocio directamente a un riesgo enorme, como el Manchester United, donde, en el fondo, todos los entrenadores de los últimos años han fracasado tarde o temprano? (…) Hay que mirar muy bien adónde se va».

Kahn recuerda el fracaso de Nagelsmann en el Bayern de Múnich

Kahn también recordó las últimas etapas de Nagelsmann. «El Bayern de Múnich y la selección ya supusieron golpes importantes para él. Ahí tienes que pensar bien: ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿A qué club puedo ayudar de verdad? Creo que Julian es alguien capaz de desarrollar un club y un equipo y hacerlos progresar. Solo él puede saber si el Manchester United es el siguiente paso adecuado para eso», afirmó.

La DFB y Nagelsmann se separaron en verano tras la vergonzosa eliminación del Mundial ante Paraguay en dieciseisavos de final. Como es sabido, Jürgen Klopp fue nombrado su sucesor. Antes de sus aproximadamente tres años como seleccionador de Alemania, había dirigido al club más laureado del país, hasta que en marzo de 2023 fue destituido de forma bastante sorprendente y sustituido por Thomas Tuchel. Los principales responsables de aquella decisión fueron el propio Kahn y el entonces director deportivo Hasan Salihamidzic.

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Por qué la destitución de Nagelsmann también les costó el puesto a Kahn y Salihamidzic

Aquel final abrupto recibió duras críticas una y otra vez. Sobre todo porque, cuando Nagelsmann fue destituido, el Bayern aún tenía opciones de ganar los tres títulos: era segundo en la Bundesliga, a un punto del líder, y estaba en cuartos de final de la Champions League y de la Copa de Alemania. Tuchel logró el título de liga de forma dramática en la última jornada, pero cayó a las primeras de cambio en las otras dos competiciones, ante el SC Freiburg y el Manchester City. Kahn y Salihamidzic, por su parte, dejaron sus cargos al final de la temporada. Entre los motivos figuraron decisiones tomadas por su cuenta, como la destitución de Nagelsmann.

Sin embargo, Kahn no quiso desaconsejarle por completo a Nagelsmann que intentara sacar al Manchester United de la crisis. «Si Julian está convencido de que es la persona que puede devolver al Manchester United a la senda del éxito, que lo intente», dijo. Roman Weidenfeller, también invitado al programa, añadió: «Creo que los entrenadores alemanes, y en particular Julian Nagelsmann, gozan de mucho prestigio en el extranjero».







