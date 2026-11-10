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El Bayern de Múnich estudia un sorprendente fichaje del exportero del Liverpool Loris Karius ante la prevista retirada este verano de Manuel Neuer, capitán del club desde hace muchos años. Con Jonas Urbig señalado internamente como el próximo portero titular del equipo, la cúpula del club quiere incorporar a un suplente experimentado de cara a la próxima temporada.

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El Bayern incluye a porteros veteranos en su lista de candidatos para el puesto de suplente

Según los periodistas Florian Plettenberg y Florian Hartmann, de Sky Sport, el Bayern ha incluido a Karius en una lista de porteros experimentados para respaldar al internacional alemán Urbig la próxima temporada. La directiva ya ha decidido internamente que Urbig será su nuevo número uno cuando Neuer cuelgue los guantes tras 16 años en Baviera. Por ello, los responsables de fichajes buscan uno o varios guardametas veteranos que aporten garantías como suplentes y competencia por el puesto.

Las lesiones persistentes aceleran la despedida del veterano

Tras disputar 607 partidos con el club más laureado de Alemania, se espera que Neuer, de 40 años, ponga fin a su ilustre carrera al término de la presente temporada. El campeón del Mundial de 2014 sufrió un nuevo contratiempo durante el partido a domicilio del pasado fin de semana ante el Mainz y no volverá a jugar en lo que queda de año.

Fue la cuarta vez en 2026 que el veterano portero tuvo que abandonar un partido, cuando nunca antes había sido sustituido más de dos veces en un mismo año a lo largo de toda su carrera. Pese a sus crecientes problemas físicos, no se plantea una retirada inmediata a mitad de temporada: Neuer está decidido a recuperarse de una rotura parcial de un tendón del pie derecho y volver a la portería en el nuevo año.

El portero del Fulham completa una lista de tres candidatos

Aunque los responsables del Bayern en Sabener Strasse consideran a Karius un candidato interesante para aportar experiencia como suplente de Urbig, Oliver Baumann sigue siendo el objetivo preferido de la directiva gracias a la regularidad que ha mostrado en las últimas temporadas.

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Además de Karius y Baumann, la cúpula del Bayern también estudia fichar al portero del Fulham Bernd Leno. El medio alemán señala que Leno, de 34 años, vería con buenos ojos trasladarse a Múnich y está dispuesto a aceptar un papel de suplente, especialmente porque regresar al sur de Alemania le acercaría a su hogar familiar, cerca de Stuttgart.

Los contratos condicionan los planes para el verano

Aunque el contrato actual de Leno en Craven Cottage vence al final de la temporada, el Fulham, de la Premier League, tiene una opción para prolongar su estancia en el oeste de Londres. La directiva del Bayern dedicará los próximos meses a valorar si incorpora a Baumann, Leno o Karius para completar la reestructuración de su portería junto a Urbig. Mientras tanto, el club deberá afrontar los últimos partidos de 2026 sin el lesionado Neuer, cuyo regreso se espera en enero.