El Bayern de Múnich ha iniciado conversaciones para renovar el contrato de su estrella francesa, en gran momento últimamente, Michael Olise, en un movimiento que amenaza las aspiraciones del Real Madrid.

Según la cadena "Sky Sport Alemania", el Bayern se mueve de forma anticipada para renovar el contrato del jugador de 24 años, y ya se han celebrado las primeras conversaciones exploratorias entre ambas partes.

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El contrato actual de Olise se extiende hasta 2029 y no incluye cláusula de rescisión. El Real Madrid, que sigue de cerca la situación, cree que el internacional francés acabará ampliando su vínculo con el Bayern, según el informe.

La "Sky" añadió que el traspaso al conjunto merengue es el único paso que podría frustrar los planes del Bayern de retener al jugador a largo plazo. Pero, a menos que el club blanco se mueva con pasos concretos, su continuidad con el campeón de Alemania sigue siendo muy probable.

Con el nuevo contrato, Olise podría percibir un salario que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla del Bayern, por delante de Jamal Musiala. Y el club no tendría que plantearse su venta el próximo verano, salvo que fracasen las negociaciones de renovación.

Olise ha vivido un ascenso meteórico desde que se incorporó al Bayern en el verano de 2024, procedente del Crystal Palace por 60 millones de euros.

Por su parte, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del club bávaro, se mostró confiado en la permanencia de Olise y de su compañero Harry Kane, al afirmar en declaraciones al portal alemán "ran": "Ambos tienen la intención de quedarse mucho tiempo en el Bayern".

Y añadió: "Espero, es más, estoy muy convencido, de que Harry renueve su contrato pronto. Y de que Michael sea el siguiente".



