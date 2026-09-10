El Bayern de Múnich logró su primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones. El equipo del entrenador Vincent Kompany fue finalmente demasiado fuerte para el FK Bodø/Glimt con un 5-0, pese a que el conjunto noruego firmó una excelente primera parte. Tras el gol inicial de Jamal Musiala, todo se aceleró y también marcaron Harry Kane, Alphonso Davies y Michael Olise (2) para Der Rekordmeister.

En el Bayern no hubo sitio en el once inicial para Ismael Saibari, ya que Musiala fue el elegido en la posición de mediapunta por detrás del delantero Kane. El marroquí entró mediada la segunda mitad. Con Olise y Luis Díaz en las bandas, el ataque del Bayern estaba a pleno rendimiento.

El Bodø estuvo excelentemente organizado en la primera mitad y concedió relativamente poco, aunque el Bayern simplemente tenía demasiada calidad como para frenar todos sus ataques. Aun así, los noruegos lograron irse al descanso con un meritorio 0-0.

La segunda parte apenas tenía dos minutos cuando el Bayern golpeó por fin. El disparo de Kane fue desviado, pero eso hizo que el balón acabara de forma fortuita perfecto para la pierna derecha de Musiala, que superó al recién ingresado guardameta Julian Lund con un potente remate al palo largo: 1-0.

Al cumplirse la hora de juego, el Bayern dobló su ventaja. Olise puso su falta con precisión delante de la portería, donde Kane esperaba su oportunidad y cabeceó sin fallo al fondo de la red por detrás de Lund, sustituto del lesionado Nikita Haikin: 2-0.

El tercer gol de la noche fue quizá el más bonito. Un ataque del Bayern parecía apagarse, hasta que Davies acomodó el balón para su zurda favorita y sacó un zurdazo devastador: 3-0.

A diez minutos del final, Olise también se sumó a la fiesta. El francés recibió demasiado espacio a unos veinte metros de la portería y lo aprovechó al máximo con un cañonazo a la escuadra izquierda: 4-0.

En la recta final, el equipo noruego tuvo que jugar con un hombre menos. Odin Bjørtuft derribó a un jugador que se marchaba solo y lo pagó con una tarjeta roja directa. Con diez hombres, el Bodø todavía encajó un gol más. Olise volvió a definir con calidad con la izquierda: 5-0.



