El Bayern de Múnich está a punto de hacer una excepción a su estricta política de contratos por Harry Kane. El delantero de 33 años, que ganó el Balón de Oro el lunes, renovará hasta mediados de 2029.

Según Fabrizio Romano, la renovación está prácticamente cerrada. Kane tiene contrato hasta mediados de 2027 en el Allianz Arena, pero el Bayern desea continuar su relación con el mejor jugador del mundo.

Según el periodista alemán Raphael Honigstein, Kane habría preferido renovar por tres años, lo que lo habría vinculado al club hasta poco antes de cumplir los 36. El Bayern considera que es demasiado tiempo y opta por dos años, posiblemente con una opción que dé más flexibilidad a ambas partes.

En el programa matinal de talkSPORT, Honigstein subraya que todavía faltan las firmas. «Está prácticamente cerrado. Solo quedan los últimos detalles», afirma el periodista.

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Karl-Heinz Rummenigge también deja entrever que el Bayern hará una excepción con Kane. «Antes habría dicho que a los jugadores mayores de treinta años solo hay que ofrecerles contratos de un año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y nosotros lo estamos de Harry», explica el miembro del consejo de supervisión a Abendzeitung.

Rummenigge señala además el estado físico de Kane, que solo se ha lesionado una vez en tres años. El Bayern suele ser más prudente: el guardameta Manuel Neuer, de 40 años, recibió recientemente un contrato de un año, mientras que Thomas Müller tuvo que marcharse en 2025 y fichó por los Vancouver Whitecaps.

Kane debe su posición especial en el Bayern, en parte, a su producción goleadora: marcó 146 goles en sus tres primeras temporadas y esta campaña ya suma diez tantos en doce partidos.

El lunes, Kane coronó sus actuaciones con el Balón de Oro, tras marcar 73 goles con su club y su selección. Se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y se convirtió en el sexto inglés en ganar el premio. Además, dio al Bayern su primer ganador del prestigioso galardón en 45 años, siguiendo los pasos de Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Rummenigge.