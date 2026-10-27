El Bayern de Múnich prepara una «bienvenida especial» para Harry Kane, héroe del Balón de Oro, antes del duelo de la Copa de Alemania contra el Magdeburgo

Compartir Sigue a GOAL en Google

Harry Kane ha sido coronado oficialmente mejor jugador del mundo tras recibir el Balón de Oro 2026 en Londres. Para celebrar este logro histórico, el Bayern de Múnich prepara un emotivo homenaje a su delantero estrella cuando regrese al Allianz Arena esta semana.

Anuncios

Homenajes especiales en el Allianz Arena

El Allianz Arena se prepara para una gran celebración con el regreso de Kane a Alemania como flamante ganador del Balón de Oro. Tras una temporada extraordinaria en la que ayudó al Bayern a conquistar el doblete nacional, el delantero recibió el galardón en una gala celebrada en el London Palladium.

El club ha confirmado que los festejos comenzarán en cuanto Kane vuelva a competir a nivel nacional. Se ha organizado un «recibimiento especial» para el partido de la Copa de Alemania del miércoles contra el Magdeburg, en el que la afición local tendrá su primera oportunidad de homenajear al mejor jugador del mundo. Después habrá nuevos homenajes durante el trascendental duelo de Bundesliga del sábado ante el rival Borussia Dortmund, para que el delantero reciba el reconocimiento que merece ante un estadio lleno.

Kane pone fin a 45 años de sequía dorada del Bayern

Kane ha hecho historia al convertirse en el primer jugador del Bayern en ganar el Balón de Oro en 45 años. El capitán de Inglaterra recibió el trofeo y siguió así los pasos de leyendas del club como Karl-Heinz Rummenigge, el último en ganarlo para el gigante de la Bundesliga, en 1981.

Además del Balón de Oro, Kane también conquistó el Trofeo Gerd Muller, lo que consolida su condición de rematador más letal del fútbol europeo. Su eficacia de cara a portería durante la temporada 2025-26 resultó decisiva en la votación. A otras estrellas del Bayern también les fue bien: Michael Olise entró entre los diez primeros de la clasificación mundial, mientras que Pernille Harder terminó séptima en la categoría femenina, una muestra de la fortaleza del club en todos los ámbitos.





Anuncios Anuncios

Grandes elogios de la directiva del Bayern

El presidente Herbert Hainer encabezó los homenajes de la directiva del club y señaló que el logro de Kane lo sitúa junto a los nombres más grandes que han vestido la camiseta roja. «Es un día de orgullo para el FC Bayern. Harry Kane puede hacerlo todo y marca goles, goles y más goles. Ahora se une a Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge. Eso lo dice todo sobre nuestra historia», declaró Hainer.

Related Topics

El director general Jan-Christian Dreesen compartió esa opinión y destacó la importancia del premio para el fútbol alemán en su conjunto. «Harry Kane se merece este título con creces. Lleva años batiendo un récord tras otro y, más allá de sus numerosos goles y asistencias, valoramos mucho su extraordinario carácter. Que un jugador de un club alemán gane el Balón de Oro por primera vez en 30 años es una señal importante para la Bundesliga», señaló Dreesen.

Una inspiración para la próxima generación

Más allá de los goles, los responsables del Bayern destacaron el liderazgo de Kane y su influencia en los miembros más jóvenes de la plantilla. El director deportivo Christoph Freund describió al delantero como una personalidad única en el fútbol actual.

Anuncios

«Harry es una gran persona, es muy raro encontrar a alguien como él: un jugador de clase mundial que, aun así, tiene los pies en la tierra. Harry ha llevado la posición de delantero centro a otro nivel. Es una inspiración, especialmente para los jugadores jóvenes. Sin duda, es uno de los más grandes de la historia del fútbol», afirmó Freund.