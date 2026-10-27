El Bayern de Múnich prepara una «bienvenida especial» para Harry Kane, héroe del Balón de Oro, antes del duelo de la Copa de Alemania contra el Magdeburg

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Harry Kane ha sido proclamado oficialmente el mejor jugador del mundo tras recibir el Balón de Oro de 2026 en Londres. Para celebrar este logro histórico, el Bayern de Múnich prepara un emotivo homenaje a su delantero estrella cuando regrese al Allianz Arena esta semana.

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Homenajes especiales en el Allianz Arena

El Allianz Arena se prepara para una gran celebración con el regreso de Kane a Alemania como nuevo ganador del Balón de Oro. Tras una temporada extraordinaria en la que ayudó al Bayern a conquistar un doblete nacional, el delantero recibió el galardón en una gala celebrada en el London Palladium.

El club ha confirmado que las celebraciones comenzarán en cuanto Kane vuelva a disputar un partido de competición nacional. Se ha organizado un «recibimiento especial» para el encuentro de la Copa de Alemania del miércoles contra el Magdeburg, en el que la afición local tendrá su primera oportunidad de homenajear al mejor jugador del mundo. El sábado recibirá nuevos homenajes durante el importante duelo de la Bundesliga contra el rival Borussia Dortmund, para que el delantero tenga el reconocimiento que merece ante un estadio lleno.

Kane pone fin a 45 años de sequía del Balón de Oro en el Bayern

Kane ha hecho historia al convertirse en el primer jugador del Bayern que gana el Balón de Oro en 45 años. El capitán de Inglaterra recibió el trofeo y siguió así los pasos de leyendas del club como Karl-Heinz Rummenigge, el último jugador del Bayern en ganar el premio, en 1981.

Además del Balón de Oro, Kane recibió el Trofeo Gerd Muller, lo que afianza su condición de goleador más letal del fútbol europeo. Su eficacia ante la portería durante la temporada 2025-26 resultó decisiva en la votación. Otros futbolistas del Bayern también obtuvieron buenos resultados: Michael Olise entró entre los diez primeros de la clasificación mundial, mientras que Pernille Harder terminó séptima en la categoría femenina, una muestra de la fortaleza del club en todos los ámbitos.

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Grandes elogios de la directiva del Bayern

El presidente Herbert Hainer encabezó los homenajes de la directiva del club y destacó que el logro de Kane lo sitúa junto a los mejores jugadores que han vestido la camiseta roja. «Este es un día de orgullo para el FC Bayern. Harry Kane puede hacerlo todo y marca goles, goles y más goles. Ahora se une a Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge. Eso lo dice todo sobre nuestra historia», afirmó Hainer.

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El director general Jan-Christian Dreesen compartió esa opinión y subrayó la importancia del premio para el conjunto del fútbol alemán. «Harry Kane merece este título de sobra. Lleva años batiendo un récord tras otro y, además de sus muchos goles y asistencias, valoramos muchísimo su extraordinaria personalidad. Que un jugador de un club alemán gane el Balón de Oro por primera vez en 30 años es una señal contundente para la Bundesliga», señaló Dreesen.

Una inspiración para la próxima generación

Más allá de los goles, el cuerpo técnico del Bayern destacó el liderazgo de Kane y su influencia en los miembros más jóvenes de la plantilla. El director deportivo Christoph Freund describió al delantero como una personalidad única en el fútbol actual.

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«Harry es una gran persona. Es muy raro encontrar a alguien como él: es de clase mundial y, al mismo tiempo, tiene los pies en la tierra. Harry ha llevado el papel de delantero centro a un nivel completamente nuevo y es una inspiración, especialmente para los jugadores jóvenes. Sin duda, es uno de los mejores de la historia del fútbol», dijo Freund.