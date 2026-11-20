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Jamal Musiala reapareció el viernes con el Bayern de Múnich ante el FC Köln (1-1) después de dos meses. La directiva del club sigue muy preocupada por la situación del mediapunta de 23 años, que padece síndrome de ausencias, una forma de epilepsia.

Musiala entró al campo el viernes a falta de veinte minutos en el Allianz Arena, donde el Bayern decepcionó profundamente. Además, el entrenador Vincent Kompany vio cómo las estrellas Harry Kane y Michael Olise caían lesionados en la primera parte.

Musiala regresó precisamente tras dos meses de baja por una lesión muscular, aunque la verdadera preocupación gira en torno a su trastorno neurológico. Musiala se desplomó dos veces en cuatro días en agosto y, desde entonces, en parte por las lesiones, no ha vuelto a ser el mismo. También está por ver si alguna vez recuperará su nivel anterior.

El histórico Karl-Heinz Rummenige, también miembro del consejo de supervisión del Bayern, expresó abiertamente su preocupación por Musiala tras el partido en Sky : «Tiene problemas de salud, y eso es de sobra conocido».

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Rummenige también piensa en el aspecto económico. «También es de sobra conocido que tiene un contrato por cantidades muy importantes. Como club, debemos estudiar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y completamente normal».

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Musiala tiene contrato hasta mediados de 2030 y, según se informa, gana unos 25 millones de euros al año. Rummenige teme que Musiala nunca vuelva a alcanzar su nivel anterior. «Lo que sabemos sugiere, por desgracia, que le resultará difícil volver al nivel que ha mostrado en el pasado».

También le preguntaron a Rummenige si una reducción salarial o la venta de Musiala serían opciones. «No puedo imaginar que Jamal deje el club ni que otro club esté dispuesto a ficharlo en estas circunstancias».

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«Eso es un problema. Creo que hemos tratado la situación con el jugador con mucha delicadeza, y todos esperamos su regreso, a ser posible en las mejores condiciones».

Pero ¿qué ocurrirá si eso no se consigue? «Entonces, por supuesto, todavía tendremos que considerar las consecuencias económicas. Y creo que esa es una decisión que, por desgracia, tendrán que tomar la junta directiva y el consejo de supervisión», señaló Rummenige.