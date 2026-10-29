El Bayern Múnich entró en la carrera por fichar a la joven promesa Wael Mahia, jugador del Borussia Mönchengladbach, cuando el club bávaro inició sus movimientos para explorar la posibilidad de incorporar al futbolista de ascendencia marroquí, de 17 años, en medio del interés de varios clubes europeos por sus servicios.

El diario alemán «Bild» confirmó este jueves la información del periodista de «Sky Sport - Alemania», Florian Plettenberg, sobre el interés del Bayern en incorporar a Mahia, señalando que Max Eberl y Christoph Freund, responsables de la dirección deportiva del club, se pusieron en contacto con el entorno del jugador para informarse sobre los detalles de su contrato y las condiciones para cerrar un posible traspaso.

Según el informe, el Bayern ya ha realizado los preparativos necesarios para estudiar la operación, y sus opciones de cerrarla podrían aumentar si decide moverse con seriedad.

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Mahia ya no es una simple promesa en las filas del Mönchengladbach, pues se ganó un sitio a una edad temprana y se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en la historia del club en la Bundesliga, cuando perforó la portería del Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026.

Según la página oficial de la Bundesliga, Mahia juega en el centro del campo, nació el 31 de diciembre de 2008 y tiene las nacionalidades alemana y marroquí. Además, ya se había convertido en el jugador más joven en participar con el Mönchengladbach en la Bundesliga, cuando debutó en la competición antes de cumplir los 17 años.

Una evolución llamativa

Durante la temporada actual, el joven jugador ha continuado su evolución y ha disputado siete partidos en la Bundesliga, en los que marcó dos goles y dio una asistencia, según las estadísticas de la página oficial de la competición.

El interés por Mahia no se limita al Bayern Múnich, ya que la cadena «Sky - Alemania» informó de que los clubes Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Leipzig también siguen su evolución, junto a otros clubes europeos.

La cadena señaló que su traspaso durante el mercado invernal parece descartado por ahora, mientras que el panorama podría aclararse más de cara al próximo verano.

Por su parte, el Mönchengladbach busca renovar el contrato de su joven jugador, que actualmente se extiende hasta el año 2028, en medio del creciente interés por sus servicios.