Se cerró la operación del traspaso del portugués João Palhinha, centrocampista del Bayern de Múnich, al Aston Villa, después de que las negociaciones entre ambos clubes se estancaran por la diferencia en torno a la compensación económica exigida para completar el acuerdo.

Según el diario alemán «Bild», el Aston Villa estaba interesado en fichar a Palhinha, pero la diferencia entre las exigencias económicas del Bayern de Múnich y la valoración que el club inglés hacía del jugador impidió alcanzar un acuerdo.

El Bayern de Múnich busca deshacerse de Palhinha durante el mercado de fichajes de verano, pese a que el centrocampista portugués tiene contrato con el club bávaro hasta el año 2028, después de quedar fuera de los planes del equipo para la nueva temporada.

El Bayern desea recibir una cantidad de entre 25 y 30 millones de euros a cambio de prescindir de los servicios del jugador, cifra que el Aston Villa consideró demasiado elevada.

Asimismo, ambas partes no lograron alcanzar una fórmula adecuada respecto a la posibilidad de un traspaso de Palhinha en calidad de cesión con una cláusula de opción de compra.

Eberl zanja la postura del Aston Villa

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, había confirmado el viernes la imposibilidad del traspaso de Palhinha al Aston Villa, señalando que las negociaciones no habían llegado a una fase que permitiera completar el acuerdo.

Eberl declaró: «Leí que el Aston Villa se puso en contacto con nosotros por João, y es cierto. Pero no vamos a llegar a un acuerdo con el Aston Villa. Sencillamente, no va a funcionar, porque no estamos en una situación que nos obligue a satisfacer todas las exigencias de los demás. Hay una situación global, y son tres partes las que deben llegar a un acuerdo».

Y añadió: «El mercado de fichajes es distinto de lo habitual después del Mundial, pero no es menos incierto. Todavía tenemos por delante alrededor de dos semanas y media, y hemos comunicado con mucha claridad desde el principio, interna y externamente, cuál es la situación».

Pese a las recientes declaraciones de Palhinha, en las que afirmó su deseo de continuar en el Bayern de Múnich, el jugador y sus asesores siguen escuchando las ofertas que le llegan, ante la posibilidad de su salida del club bávaro durante el próximo periodo.

Palhinha busca una oferta que le garantice un proyecto deportivo adecuado, además de los aspectos económicos y personales, dado que no forma parte de los planes del Bayern para la nueva temporada.

El Newcastle y el Benfica, en escena

Según «Bild», el interés de los clubes por Palhinha no se limita al Aston Villa, ya que tanto el Newcastle United inglés como el Benfica portugués han mostrado su deseo de fichar al centrocampista.

Sin embargo, las exigencias económicas del Bayern de Múnich representan el mismo obstáculo para los clubes interesados, lo que hace que la salida del jugador del equipo bávaro dependa de la presentación de una oferta que satisfaga a la directiva del club.

En el mismo contexto, las negociaciones por la salida de la pareja formada por Sacha Boey y Bryan Zaragoza no registraron ningún avance destacable, con lo que el trío permanece fuera de los planes del Bayern de Múnich para la nueva temporada.

Eberl afirmó: «Por desgracia, sigue sin haber acuerdo entre las tres partes respecto a estos tres jugadores».

De este modo, el futuro de Palhinha, Boey y Zaragoza sigue en el aire por ahora, a la espera de alcanzar un acuerdo que permita al Bayern de Múnich cerrar el expediente del trío durante el mercado de fichajes de verano.