El Bayern de Múnich dio una lección de fútbol al FC Union Berlin el viernes por la noche. En parte gracias a un gol de récord de Harry Kane, el primer gol en Alemania de Ismael Saibari y un hat-trick de Michael Olise, el conjunto de la capital fue enviado a casa con una derrota por 7-0.

Tras el primer cuarto de hora, no parecía necesariamente que el Union fuera a recibir una goleada histórica. Poco después llegó aun así el primer gol por medio de Jamal Musiala, que controló con clase un pase tenso de Alphonso Davies y remató con potencia al palo largo: 1-0.

A cinco minutos del descanso, el Bayern dobló su ventaja desde el punto de penalti. Kane batió al portero Fredrik Rønnow y firmó así su gol número cien en la Bundesliga. El fenómeno inglés necesitó 98 partidos para lograrlo. El récord anterior pertenecía a Dieter Müller, que en los años 70 había necesitado 129 encuentros como jugador del FC Köln.

Antes incluso del descanso, Olise también puso su granito de arena. El francés recibió el balón para su pierna izquierda de Musiala y, desde la frontal del área, encontró el palo corto con un disparo devastador: 3-0. En la segunda parte, Kane hizo el segundo en su cuenta al cabecear a gol un centro cerrado de Olise: 4-0.

A veinte minutos del final también llegó un momento especial para Saibari. El marroquí recibió un pase de Davies y se giró con gran calidad para deshacerse de sus rivales, antes de batir a Rønnow con la izquierda: 5-0.

Pero la fiesta del Bayern estaba lejos de haber terminado. Olise fue lanzado con un gran pase al espacio y superó a Rønnow, antes de estar a punto de desperdiciar su ocasión gigantesca. Su disparo descontrolado a puerta vacía acabó entrando tras golpear en la cara interna del poste: 6-0.

A un cuarto de hora del final subió otro gol al marcador. Olise se asoció en una combinación fulgurante con Luis Díaz y volvió a marcar con un precioso zurdazo para completar su hat-trick: 7-0.



