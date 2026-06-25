Un informe periodístico publicado este jueves revela que el Bayern de Múnich prepara una nueva estrategia para retener a su estrella francesa, Michael Oulessi, pretendido por clubes como el Real Madrid y el París Saint-Germain.

Por ahora, Oulessi se concentra con Francia en el partido del viernes contra Noruega, que definirá el primer puesto del Grupo 1 del Mundial 2026.

Sin embargo, su futuro sigue en el aire.

Según Mundo Deportivo, el Bayern quiere duplicarle el sueldo, hasta unos 25 millones por temporada, para que renueve hasta 2031.

El club muniqués no quiere desprenderse del jugador, elegido mejor futbolista de la Bundesliga 2025-2026, clave tanto para el Bayern como para Francia en el Mundial.

Según Julien Agardi, de Bild, el Bayern ha recibido señales positivas de los agentes del extremo, quien desea prorrogar su contrato, vigente hasta 2029.

Las negociaciones se iniciarán tras el Mundial para definir el futuro del jugador más codiciado del mercado estival.