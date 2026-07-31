El Bayern de Múnich descubre una joya brasileña durante la pretemporada

El joven brasileño Maycon Cardozo se ha erigido como uno de los grandes beneficiados de la primera fase de la pretemporada con el Bayern Múnich, después de acaparar las miradas durante los entrenamientos gracias a su enorme entusiasmo, su esfuerzo físico y su actividad ofensiva, y de recibir los elogios del entrenador Vincent Kompany.

Según el diario alemán "Bild", el futbolista de 17 años también dejó una buena impresión durante el amistoso que disputó el Bayern y en el que se impuso por 15-0 al Rottach-Egern, ayer jueves.

El periódico consideró que Cardozo reforzó sus opciones de conseguir un puesto permanente en el primer equipo durante la próxima temporada.

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Dante, entrenador del segundo equipo del Bayern Múnich, elogió el nivel que ofrece el jugador y afirmó: "Maycon lo da todo siempre, siempre. Incluso tuve que pararlo una vez y le dije que no debía correr a máxima velocidad todo el tiempo. Está siempre motivado y concentrado, y piensa siempre en el siguiente balón. Es una cualidad estupenda. Y, gracias a su mentalidad, es un ejemplo a seguir para nuestro equipo".

Gracias a su compromiso y a su rendimiento durante la pretemporada, se decidió incluir a Cardozo en la lista del Bayern Múnich para la gira asiática, donde podría tener la oportunidad de participar en los amistosos que allí se disputen.

Tras el final de la gira asiática, quedarán más claras las opciones del brasileño de conseguir un papel con el primer equipo durante la nueva temporada.