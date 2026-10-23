En X, el club más laureado de Alemania escribió que el entrenador estaba «bajo atención médica». El comunicado añade: «Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica el viernes tras desplomarse durante un entrenamiento del equipo amateur del FC Bayern. El entrenador del primer equipo estaba presenciando la sesión del filial. Kompany será sometido a un examen exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos».

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, declaró: «La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto». Kompany recibirá «toda la atención médica y el apoyo necesarios, así como todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación».

Previamente, Bild y Sky habían informado por la tarde de que Kompany había sido trasladado a un hospital de Múnich acompañado por un médico de urgencias. También había aterrizado un helicóptero en las instalaciones de entrenamiento del FCB, en la Säbener Straße, aunque finalmente no fue necesario utilizarlo.

Kompany llevaba varios días arrastrando una infección vírica. Por ese motivo se perdió, entre otras cosas, el último entrenamiento y la rueda de prensa previos al partido de la Liga de Campeones contra el FC Arsenal (2-2).

Kompany estuvo enfermo en los días previos al partido contra el Arsenal

Fue el segundo entrenador de Kompany, Aaron Danks, quien compareció en esa rueda de prensa previa al encuentro contra el Arsenal. El martes dijo sobre su jefe: «Es muy importante que descanse». Kompany había «sentido dolores en las piernas», entre otros síntomas.

Sin embargo, el belga volvió a sentarse en el banquillo del Allianz Arena durante el partido. Kompany explicó sobre su enfermedad: «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. La semana pasada cogí un virus bastante fuerte. Naturalmente, no hice caso a mi cuerpo y llegó un momento en que mi cuerpo dijo: “¡Ahora para!”».

Getty Images

Como consecuencia del desvanecimiento, se canceló el partido que el filial del FCB debía disputar este fin de semana en la Regionalliga contra el DJK Vilzing. El club lo comunicó a última hora del viernes.

El Bayern acordó con su rival, en coordinación con la Federación Bávara de Fútbol, aplazar el encuentro, que debía disputarse el sábado a las 14:00 en el estadio de la Gründwalder Straße. No se indicó ningún motivo, aunque, según Bild, la causa fue el desvanecimiento de Kompany. Según la información, varios de los presentes en aquel entrenamiento quedaron «en estado de shock».