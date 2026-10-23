En X escribió el club con más títulos de Alemania que el entrenador estaba «bajo supervisión médica». El comunicado añade: «Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica el viernes tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del equipo amateur del FC Bayern. El entrenador del primer equipo estaba presenciando la sesión del filial. Kompany está siendo sometido a un examen exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos».

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, declaró: «La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto». Kompany recibirá «toda la atención médica y el apoyo necesarios, así como todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern deseamos a Vinnie una pronta recuperación».

Por la tarde, Bild y Sky habían informado de que Kompany había sido trasladado a un hospital de Múnich acompañado por un médico de urgencias. También había aterrizado un helicóptero en las instalaciones de entrenamiento del FCB, en la Säbener Straße, aunque finalmente no fue necesario utilizarlo.

Kompany llevaba varios días arrastrando una infección vírica. Por ese motivo se perdió, entre otras cosas, el último entrenamiento y la rueda de prensa previos al partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal FC (2-2).

Kompany estuvo enfermo en los días previos al partido contra el Arsenal

Su segundo entrenador, Aaron Danks, compareció en aquella rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal. El martes dijo sobre Kompany: «Es muy importante que descanse». Kompany había «sentido dolores en las piernas», entre otras molestias.

Sin embargo, el belga volvió a sentarse en el banquillo del Allianz Arena durante el partido. Kompany explicó su enfermedad: «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte. Por supuesto, no escuché a mi cuerpo y llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: “¡Para ya!”».

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