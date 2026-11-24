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El Bayern de Múnich ha sufrido un duro golpe después de que Harry Kane se rompiera un ligamento del tobillo izquierdo ante el Colonia. Con el ganador del Balón de Oro de 2026 de baja durante los próximos meses, el club alemán ya estudia una amplia lista de candidatos para el mercado de enero que incluye a una joven promesa valorada en 60 millones de euros.

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La lesión de Kane supone un duro golpe para el Bayern

El Bayern ha sufrido un importante contratiempo después de que Kane sufriera una grave lesión en el tobillo izquierdo durante el empate 1-1 del viernes por la noche ante el Colonia en la Bundesliga. El delantero inglés, de 33 años, tuvo que retirarse en el minuto 20 tras un lance con Joel Schmied, lo que despertó de inmediato la preocupación del cuerpo técnico.

Las posteriores pruebas médicas confirmaron los peores temores del club: el ganador del Balón de Oro de 2026 se había roto el ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo. Su prolongada ausencia deja al entrenador Vincent Kompany sin su principal amenaza ofensiva en un momento crucial de la temporada.

El Bayern se fija en Tresoldi, estrella del Brujas valorada en 60 millones de euros

Ante un calendario cargado de partidos y sus ambiciosos objetivos europeos, la directiva del Bayern no ha perdido tiempo en explorar el mercado invernal. Según Bild y La Gazzetta dello Sport, el club estudia varios candidatos de cara al mercado de enero.

Nicolo Tresoldi, delantero del Brujas, destaca entre los objetivos de la lista del Bayern. El internacional sub-21 con Alemania, de 22 años, por quien también pugna Italia a nivel de selecciones, se ha consolidado como uno de los jóvenes delanteros más codiciados de Europa.

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Sus destacadas actuaciones en Bélgica ya han despertado el interés del AC Milan, por lo que el Bayern afronta una dura competencia para ficharlo. Según las informaciones, el Brujas ha fijado un elevado precio de 60 millones de euros por Tresoldi para un traspaso a mitad de temporada.

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Una de las revelaciones del Eintracht y delanteros de la Premier League, bajo seguimiento

El equipo de captación del Bayern también busca opciones fuera de Bélgica. Bild señala al delantero del Eintracht de Fráncfort Younes Ebnoutalib como otro firme candidato. El jugador de 23 años ha sido una de las revelaciones de la temporada, con ocho goles en 12 partidos. Dentro del club lo comparan con un joven Robert Lewandowski y también ha despertado la admiración de Jurgen Klopp.

Según informaciones publicadas en Italia, el Bayern también sigue a Ricardo Pepi, exdelantero del Augsburgo que juega en el PSV Eindhoven, y al atacante del Brentford Igor Thiago. Ambos han demostrado su capacidad goleadora mientras Kompany sopesa sus opciones tácticas.

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Dos jugadores del Mónaco y un exdelantero completan la lista para enero

El Bayern también sigue otras alternativas en la Ligue 1: Paris Brunner y Folarin Balogun, ambos del Mónaco, continúan entre las opciones que estudia la directiva. Brunner, expromesa del Borussia Dortmund, ofrece un gran potencial a largo plazo, mientras que la directiva del Bayern sigue muy de cerca a Balogun.

Sky Sport Germany también ha planteado la posibilidad de que un viejo conocido regrese al Allianz Arena y ha señalado a Eric Maxim Choupo-Moting como una posible opción, ya que su contrato expira dentro de unos meses. Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión formal sobre un fichaje en enero, el Bayern prepara activamente su próximo movimiento para mantener encarrilada la temporada.