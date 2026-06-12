El Bayern de Múnich avanza en un fichaje costoso y complica la llegada de Ismael Saibari

El Bayern Múnich y el Eintracht Fráncfort están cerca de acordar el traspaso de Nathaniel Brown al “Der Rekordmeister”. Esto podría complicar la llegada de Ismael Saibari, pues el Bayern tiene límites financieros claros, según Sky Sport Alemania.

Los clubes negocian un paquete de hasta 55 millones de euros por el lateral alemán, con reparto aún por definir entre fijo y variables.

Brown y el Bayern ya tienen un acuerdo verbal y le aguarda un contrato hasta 2031.

Previamente, el Eindhovens Dagblad informó de una oferta “astronómica” del Bayern al PSV de unos cincuenta millones de euros, con bonificaciones.

Sin embargo, el club de Eindhoven pide más. Tanto la cifra como la forma de pago son clave en las conversaciones.

Ambos clubes aún negocian, mientras que Saibari ya alcanzó un acuerdo verbal con el Bayern.

Según Sky Sports, ambos clubes se han acercado en el precio, pero aún queda camino para que el centrocampista marroquí sea oficial del Bayern.

El periodista Florian Plettenberg asegura que el Bayern tiene límites financieros claros, aunque el entrenador Vincent Kompany quiere a Saibari en su plantilla.