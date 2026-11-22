Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Bayern de Múnich amplió su ventaja al frente de la Bundesliga de baloncesto con una victoria de autoridad ante el vigente campeón, el Alba Berlín.

En el regreso a la capital de Johannes Thiemann, campeón del mundo y de Europa, el equipo de Anton Gavel se impuso el domingo por 90:79 (46:43). Tras el contundente 95:61 del partido de ida a finales de septiembre, fue la segunda victoria de la temporada de los muniqueses ante el Alba.

Johannes Voigtmann fue el máximo anotador del Bayern, con 19 puntos, mientras que Jordan Ford sumó 16 para el Alba. Con nueve victorias y una derrota, los muniqueses siguen en lo más alto. Los berlineses, que sorprendieron al arrebatarle el título a su gran rival en la final de la temporada pasada, ocupan la zona media de la tabla con un balance de 5-5.

"La temporada es larga, todavía nos quedan muchos partidos", dijo el jugador del Alba Joe Wieskamp a Dyn, sin perder el optimismo pese al mal inicio de temporada. Berlín había cometido "demasiados errores en ataque" ante un "equipo realmente bueno".

Anuncios Anuncios

El equipo de Gavel volverá a jugar el martes (20:00 horas/MagentaTV) contra el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga, antes del parón de selecciones. Durante ese parón, los internacionales del Bayern Oscar da Silva, Justus Hollatz y Andreas Obst buscarán, junto a los jugadores del Alba Malte Delow, Jack Kayil y Jonas Mattisseck, el billete para la fase final del Mundial de 2027 en Catar.

Antes del partido había expectación por el regreso de Thiemann, excapitán del Alba que se marchó a Múnich en verano tras dos años en Japón. Sin embargo, en la presentación de los jugadores no recibió pitos, sino muchos aplausos. Al final pasó desapercibido con un solo punto, mientras otros brillaron ante 14.500 espectadores en el pabellón, lleno hasta la última localidad, situado junto a la estación Ostbahnhof.

Obst encestó pronto dos triples para el Bayern, pero el Alba respondió con fuerza. Los berlineses cerraron la zona y anotaron con regularidad. Aun así, los visitantes, cuyo pívot Austin Wiley ya acumulaba tres faltas a los ocho minutos, lograron abrir por primera vez una ventaja considerable en el segundo cuarto.

Anuncios

En esa fase, el Bayern estuvo imparable desde la línea de tres puntos. Voigtmann también protagonizó jugadas destacadas con lanzamientos desde fuera, tiros de media distancia y un mate. Tras dos triples rápidos del especialista Obst, los muniqueses se escaparon por 13 puntos (43:30). Sin embargo, el Alba reaccionó con un parcial de 13:3 y recortó distancias antes del descanso.

El Bayern respondió de inmediato tras la pausa a la reacción berlinesa. Con un parcial de 17:4, impulsado sobre todo por el base Rokas Jokubaitis y el capitán Vladimir Lucic, los muniqueses volvieron a tomar una ventaja clara (63:47). En el último cuarto, los visitantes conservaron su ventaja hasta el final.