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El Bayern de Múnich está pendiente del estado físico de sus dos porteros principales antes de una visita crucial al Atlético de Madrid en la Champions League. Manuel Neuer se perdió un reciente partido de la Bundesliga por un problema en el pie, mientras que su suplente, Jonas Urbig, recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro contra el Borussia Dortmund.

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Aumenta la preocupación por las lesiones en el Bayern

El empate 2-2 del Bayern ante el Dortmund ha dejado al gigante bávaro ante posibles problemas para confeccionar su alineación. El club ya lidia con las lesiones de los atacantes Michael Olise, Ismael Saibari y Serge Gnabry, pero la situación en la portería ha alcanzado ahora un punto crítico. Neuer se perdió el Klassiker por una persistente irritación de un tendón del pie y su sustituto, Urbig, recibió un fuerte golpe durante el partido.

Urbig sufrió un duro choque en el minuto 34, cuando Carney Chukwuemeka, del Dortmund, golpeó la cabeza del portero con ambas rodillas en una jugada que acabó en gol anulado. Pese al impacto, el guardameta de 23 años logró terminar el partido, aunque se le vio visiblemente aturdido justo después. Los servicios médicos del Bayern vigilan ahora de cerca al joven por si aparecen síntomas tardíos de una conmoción cerebral que le impidan viajar a España. Tras el pitido final, el portero intentó restar importancia al incidente, según informó Bild. En la zona mixta, Urbig bromeó: «Todo está bien, pero acabo de recibir dos rodillazos en la cara...».

Neuer, contrarreloj

La principal preocupación sigue siendo el capitán del club, Neuer, que arrastra una acumulación de líquido en el pie causada por sus persistentes problemas en un tendón. El legendario portero de 40 años se ha perdido los tres últimos partidos oficiales, ante el Freiburg, el Magdeburg y el Dortmund. Neuer dio una breve actualización al salir del Allianz Arena el sábado por la noche. Preguntado por su disponibilidad para el partido contra el Atlético de Madrid, respondió: «Eso espero...».

Pese a su optimismo, informaciones internas apuntan a que el veterano tendrá muy poco tiempo para recuperarse si quiere formar parte de la expedición que viajará a Madrid el lunes por la tarde. Su ausencia dejaría al equipo sin una figura importante en el liderazgo para un encuentro europeo de tanta trascendencia.

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Una situación inusual para los servicios médicos del Bayern

El desarrollo caótico del partido contra el Dortmund llevó al límite a los servicios médicos del Bayern. Cuando Urbig cayó al suelo, el médico del equipo, el profesor doctor Peter Ueblacker, estaba en el vestuario atendiendo a los lesionados Saibari y Gnabry. Pasaron varios minutos antes de que pudiera volver al terreno de juego para examinar al portero. Después observó sus movimientos desde detrás de la portería durante el resto de la primera parte, hasta que el descanso dio un respiro al equipo médico.

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Esta sucesión de acontecimientos estuvo a punto de provocar la entrada anticipada del veterano suplente Sven Ulreich. El guardameta de 38 años fue enviado a calentar inmediatamente después del choque y permaneció preparado en la banda hasta que quedó claro que Urbig podía continuar. El cuerpo técnico espera ahora con inquietud para saber si los médicos darán el visto bueno a alguno de sus dos porteros principales antes de que la expedición salga de Múnich el lunes por la tarde.

Ulreich, preparado para jugar en la Champions League

Si ni Neuer ni Urbig están en condiciones de viajar, la responsabilidad recaerá en el fiable Ulreich. El experimentado suplente está acostumbrado a intervenir en momentos de crisis: ha cubierto esa ausencia en múltiples ocasiones a lo largo de su dilatada carrera en Baviera. Su última participación en un partido oficial fue en marzo de 2026, precisamente durante otro periodo en el que Neuer y Urbig estuvieron de baja al mismo tiempo, por lesión y conmoción cerebral, respectivamente.

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El viaje del Bayern a Madrid es un momento decisivo en su campaña de Champions League, y medirse al ataque del Atlético sin un titular consolidado en la portería dista mucho de ser lo ideal. El club espera recibir buenas noticias desde la ciudad deportiva el domingo, pero los indicios actuales apuntan a que «Ulle» debe prepararse para una de las mayores pruebas de la temporada. El Bayern tiene que cerrar la lista de convocados para el viaje en las próximas 24 horas, con el objetivo de conseguir un resultado positivo en la capital española.