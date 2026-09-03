El Bayer Leverkusen rechaza una oferta de 45 millones de euros por Malik Tillman

Malik Tillman podría haber dado un bonito paso el último día del mercado de fichajes inglés. Según BILD, Brighton & Hove Albion se presentó en el último momento ante el Bayer Leverkusen, que no aceptó una oferta de 45 millones de euros.

Brighton quería incorporar a un centrocampista el último día del mercado de fichajes y, por tanto, en un primer momento había puesto sus ojos en Tillman. Sin embargo, el Leverkusen ya no quiso colaborar tan tarde en la ventana.

Brighton tuvo que reaccionar rápido y se quedó en Alemania. Por aproximadamente la mitad del precio pedido por Tillman (23 millones de euros), los Seagulls alcanzaron un acuerdo con el VfB Stuttgart por Chema Andrés.

El Tillman, de 24 años, acaba de completar una temporada en el Leverkusen, que en el verano de 2025 transfirió 37,5 millones de euros a Eindhoven para 'arrebatarle' su estrella al PSV.

En su primera temporada en el Leverkusen, Tillman disputó 42 partidos. Con ocho goles y una asistencia, todavía no ha podido dejar en Alemania una huella tan marcada como en sus años en la Eredivisie.

En los dos primeros partidos de la temporada, Tillman fue titular a las órdenes del entrenador Carles Martínez, que por ello no quería perder a su jugador creativo. Por ahora, esta temporada aún no ha firmado ni un gol ni una asistencia.

Anteriormente, en este mercado de fichajes de verano, el PSV fue vinculado con cautela a Tillman. Sin embargo, según el Eindhovens Dagblad, su llegada no era viable porque el Leverkusen no quería colaborar en absoluto con una cesión.