El Barcelona ya tiene al heredero de Xavi e Iniesta

Con la contratación del holandés el cuadro azulgrana ata al futbolista más parecido a los centrocampistas que definieron el modelo.

EDITORIAL

"A menudo busco vídeos de Xavi Hernández y Andrés Iniesta en YouTube para aprender de ellos" decía hace solo dos meses Frenkie De Jong, que también se rendía ante Leo Messi asegurando que "me parece hermoso lo que hace". Con los dos primeros no tendrá ocasión de coincidir en el Barcelona pero el barcelonismo se frota las manos pensando en lo que puede hacer junto al rosarino, quien sabe si hasta reverdecer el no tan viejo recuerdo del equipo que lo ganó todo a partir del fútbol de toque.

Porque no hay en el planeta mayor representante de esta clase de fútbol que el flamante fichaje del Barcelona para la próxima temporada. Llega, además, procedente del Ajax de Amsterdam, el club en el que hace décadas se inspiran desde los despachos del Camp Nou para desarrollar su método. Los propios Xavi e Iniesta son, a su vez, herederos del legado de Pep Guardiola, quien nunca esconde su admiración por Johan Cruyff, leyenda del club holandés. De alguna forma la incorporación de De Jong supone asumir el propio destino de cada parte.

Eso lo sabían tanto él como el Barcelona, de ahí que se buscaran durante tanto tiempo -fue Robert Fernàndez quien contactó a su entorno por primera vez la temporada pasada y quien intentó ficharle en verano para mantenerle en el Ajax como cedido e incorporarle, precisamente, el próximo 1 de julio- y con tanta insistencia -esta vez Bartomeu y sus ejecutivos no han parado hasta convencer al jugador para que renegara del presunto acuerdo con el PSG-.

El Barcelona llevaba años buscando, sin éxito, centrocampistas de nivel que permitieran mantener el modelo. Se marchó Xavi y llegó Arda Turan. Luego se fue Iniesta y Philippe Coutinho no ha logrado ejercer en la media en una línea de tres, comprometiendo el equilibrio. Solo Arthur Melo ha encandilado a la afición por su juego asociativo y su capacidad para mover el esférico. Cabe pensar qué pueda pasar con los demás centrocampistas, desde Ivan Rakitic a Arturo Vidal, sin olvidar cómo pueda acabar el futuro de Adrien Rabiot. Lo que está claro es que el Barcelona ha incorporado a un jugador llamado a marcar una época en azulgrana.