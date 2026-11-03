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El Barcelona y la estrella del PSG: la verdad sobre el fichaje de 80 millones de euros

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Flick busca un nuevo defensa

El Barcelona contempla en sus planes reforzar la línea defensiva con un fichaje de peso durante el mercado invernal, según diversos informes. Sin embargo, lo que se rumoreó recientemente sobre el interés del club catalán en una de las estrellas del Paris Saint-Germain se ha desvanecido por completo, según confirma el periodista de Marca, Mateo Moretto.

Moretto explicó, en declaraciones a la cadena "DAZN España", que el ecuatoriano Willian Pacho, defensa del Paris Saint-Germain, no se encuentra entre las opciones que maneja el Barcelona ni representa un objetivo realista para el club en la etapa actual, según recogió el sitio tribuna.

Algunos informes habían vinculado al Barcelona con el defensa de 25 años, señalando que Deco, el director deportivo del club, estudiaba presentar una oferta de 80 millones de euros para hacerse con sus servicios durante el mercado invernal, el próximo mes de enero.

Estas informaciones surgieron en medio de los problemas del Barcelona por las lesiones en su línea defensiva y del deseo del entrenador Hansi Flick de ampliar las opciones disponibles en la posición de central, que parece un punto débil desde el inicio de la temporada, ante la evidente escasez numérica en esa demarcación.

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Pacho destacó entre los nombres que se ajustan a las necesidades del equipo, debido a su dominio de la pierna izquierda y a su capacidad para jugar junto a Pau Cubarsí.

El defensa ecuatoriano se incorporó al Paris Saint-Germain procedente del Eintracht Frankfurt en agosto de 2024, por un importe base de 40 millones de euros, y desde entonces ha disputado 107 partidos con la camiseta del conjunto francés.

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